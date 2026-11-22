باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عبدالرضا عابد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، با اشاره به آخرین وضعیت پروژه راه‌آهن چابهار ـ زاهدان اظهار کرد: توسعه سواحل مکران یکی از محور‌های مهم در دکترین توسعه کشور و تقویت اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران است و امام شهید بار‌ها بر محرومیت‌زدایی، احیای کریدور شرق و شکوفایی اقتصادی جنوب شرق کشور تأکید داشتند.

وی افزود: بر همین اساس، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) در سال‌های اخیر اجرای این ابرپروژه را در دستور کار جدی خود قرار داد و همواره به آن به‌عنوان یک مأموریت و رسالت نگاه کرده است. سواحل مکران در نگاه مسئولان نظام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و قرارگاه پیش از اجرای راه‌آهن چابهار ـ زاهدان نیز با اجرای پروژه‌های متعددی از جمله توسعه بندر شهید بهشتی چابهار، در مسیر تحقق این هدف گام برداشته است.

عابد با اشاره به مشخصات فنی این پروژه گفت: راه‌آهن چابهار ـ زاهدان به طول ۶۳۱ کیلومتر احداث شده که با احتساب خطوط ایستگاهی، طول آن به ۷۳۶ کیلومتر می‌رسد و با بهره‌برداری از آن، بندر راهبردی شهید بهشتی چابهار به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی جمهوری اسلامی ایران به شبکه ریلی کشور متصل خواهد شد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) ادامه داد: این اتصال ریلی، امکان دسترسی کشور‌های آسیای میانه و افغانستان به آب‌های آزاد را از مسیر ایران فراهم می‌کند و می‌تواند جایگاه کشور را در حوزه ترانزیت منطقه‌ای تقویت کند.

وی تصریح کرد: این طرح در مراحل پایانی قرار دارد و ان‌شاءالله در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در دهه فجر امسال، به‌طور کامل به ملت ایران و منطقه تقدیم خواهد شد.

تداوم اجرای پروژه با وجود تحریم‌ها و شرایط جنگی

عابد در ادامه با اشاره به چالش‌های اجرای پروژه راه‌آهن چابهار ـ زاهدان بیان کرد: از ابتدای واگذاری این طرح، کشور با فشار‌های اقتصادی و تحریم‌های گسترده مواجه بود. همچنین بحران جهانی کرونا از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ و در ادامه تحولات و جنگ‌های تحمیلی اخیر در منطقه، به‌ویژه در جغرافیای چابهار، شرایط دشواری را برای اجرای پروژه ایجاد کرد.

وی افزود: با وجود این شرایط، تفکر جهادی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) اجازه نداد روند اجرای پروژه متوقف شود و کارگاه‌های اجرایی حتی برای یک ساعت نیز تعطیل نشدند.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) با بیان اینکه مدیران و کارکنان این مجموعه تمام توان خود را برای تکمیل پروژه به کار گرفتند، گفت: در تعامل نزدیک با وزارت راه و شهرسازی تلاش کردیم به تعهدی که در قبال امام شهید داشتیم پایبند بمانیم و با اجرای این پروژه و طرح‌های محرومیت‌زدایی در مناطق پیرامونی آن، زمینه آبادانی، پیشرفت، اشتغال و امنیت را برای مردم سیستان و بلوچستان فراهم کنیم.

عابد با اشاره به حجم بالای نیاز‌های لجستیکی این پروژه اظهار کرد: در جریان اجرای راه‌آهن چابهار ـ زاهدان، تمام ظرفیت قرارگاه برای پشتیبانی از پروژه بسیج شد و هلدینگ‌های پشتیبان توانستند زنجیره تأمین سوخت، سیمان، میلگرد و قطعات یدکی را حتی در دورافتاده‌ترین نقاط پایدار نگه دارند.

وی ادامه داد: اگرچه هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه، مسئولیت اصلی اجرای این عملیات را بر عهده داشت، اما تمام مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) به‌عنوان یک مجموعه یکپارچه مهندسی و پشتیبانی مالی در پیشبرد پروژه مشارکت داشتند.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) استفاده از ظرفیت تولید داخل را یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح دانست و گفت: استفاده از ریل ملی و به‌کارگیری کالا‌ها و تجهیزات ساخت داخل، راه‌آهن چابهار ـ زاهدان را به پروژه‌ای متکی بر توان داخلی تبدیل کرده است که این موضوع مایه مباهات صنعت و مهندسی کشور است.

اشتغال نیرو‌های بومی در مسیر اجرای راه‌آهن چابهار ـ زاهدان

عابد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آثار اجتماعی و اقتصادی اجرای این پروژه در سیستان و بلوچستان اظهار کرد: راهبرد بنیادین ما در این منطقه، ایجاد امنیت پایدار از مسیر اقتصاد مردمی است و به همین دلیل، در تمام طول مسیر راه‌آهن، جذب و به‌کارگیری حداکثری نیرو‌های بومی در اولویت قرار داشت.

وی افزود: فرزندان غیور سیستان و بلوچستان در اجرای این پروژه نقش‌آفرینی کردند و خود به سازندگان و پاسداران ریل توسعه در منطقه تبدیل شدند.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) با اشاره به برخی ناامنی‌ها و مخالفت‌ها با اجرای این طرح در منطقه گفت: با وجود شرارت‌ها و اقداماتی که از سوی دشمنان برای ایجاد مانع در مسیر اجرای پروژه صورت گرفت، به لطف خداوند و با همت مردم منطقه و همکاری نزدیک پیمانکاران بخش خصوصی، توانستیم این طرح را به مراحل پایانی برسانیم و بار دیگر توانمندی مهندسان و نیرو‌های داخلی را به نمایش بگذاریم.

اتصال چابهار به مشهد؛ گام بعدی تکمیل کریدور شرق

عابد با تأکید بر اینکه اتصال چابهار به زاهدان پایان مسیر توسعه ریلی شرق کشور نیست، گفت: این پروژه تنها فاز نخست یک شاهراه راهبردی در شرق کشور به شمار می‌رود و نگاه بلندمدت قرارگاه، امتداد این مسیر از زاهدان به زابل، بیرجند و در نهایت مشهد مقدس است.

وی افزود: با تکمیل این مسیر، حلقه‌های مفقوده شبکه ریلی و ترانزیتی شرق کشور تکمیل می‌شود و امکان برقراری ارتباط گسترده‌تر میان بندر چابهار، مناطق شرقی کشور و مراکز مهم اقتصادی و جمعیتی فراهم خواهد شد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) خاطرنشان کرد: تکمیل کریدور ریلی شرق می‌تواند زمینه توسعه اقتصادی مناطق کمتر برخوردار، افزایش ظرفیت ترانزیت و تقویت ارتباطات تجاری با کشور‌های همسایه را فراهم کند.

گفتنی است، راه‌آهن چابهار ـ زاهدان یکی از طرح‌های مهم زیرساختی کشور در حوزه حمل‌ونقل ریلی و ترانزیت منطقه‌ای است که با اتصال بندر شهید بهشتی چابهار به شبکه ریلی، زمینه دسترسی کشور‌های منطقه به آب‌های آزاد از مسیر ایران را فراهم می‌کند. قرار است این پروژه در دهه فجر امسال به بهره‌برداری برسد.