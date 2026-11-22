باشگاه خبرنگاران جوان - در پنجمین جلسه کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت در سال ۱۴۰۵، تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام و تکمیل دو مجتمع قضایی در شهر شیراز به ارزش برآوردی ۸۰۰ میلیارد تومان از محل مولدسازی دارایی‌های دولت مورد موافقت قرار گرفت و تصویب شد.

سعید تقی‌زاده، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، در این نشست تخصصی با اعلام این خبر اظهار کرد: با موافقت اعضای کارگروه و تصویب در استان، مقرر شد موافقت کارگروه استان و مدارک و مستندات ملک مازاد اداره کل دادگستری واقع در خیابان آیت الله ربانی شیراز با ارزش برآوردی ۸۰۰ میلیارد تومان، جهت صدور مجوز فروش و اختصاص منابع مالی حاصل برای تکمیل ساختمان‌های دو مجتمع قضایی در شیراز به کارگروه ملی آیین‌نامه اجرایی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ارسال شود.

او در ادامه با اشاره به پیگیری‌ها و تاکیدات مستمر استاندار استان بر ارتقاء بهره وری و ارزش آفرینی املاک مازاد و بلااستفاده به منظور توسعه، تکمیل و بهره برداری از طرح‌های نیمه تمام استان و با اشاره به تجربیات موفق، آثار مثبت و ضرورت و الزامات قانونی دستگاه‌ها در تعیین تکلیف املاک راکد دولتی استان افزود: در راستای هم‌افزایی بین‌دستگاهی، املاک مازاد دستگاه‌هایی همچون آموزش و پرورش، دادگستری و جهاد کشاورزی استان بررسی شد و بر این اساس مقرر شد اداره‌کل راه و شهرسازی به‌عنوان دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ استان، موضوع تغییر و ارتقاء کاربری املاک مازاد دولتی معرفی شده از جمله املاک مازاد آموزش و پرورش را با سرعت و دقت در دستور کار قرار دهد تا ضمن ابلاغ سریعتر مصوبات تغییر کاربری به سطوح بالاتر، علاوه بر صیانت از حقوق مردم و رعایت صرفه و صلاح دولت، امکان ارزش افزایی و تخصیص عواید و منافع حاصل از مولد سازی این املاک برای تکمیل تعدادی دیگر از پروژه‌های نیمه‌تمام طرح ملی نهضت مدرسه‌سازی در استان فراهم شود.

تقی‌زاده در بخش دیگری از این نشست، با تشریح روند تعیین تکلیف ملک مازاد اداره کل ورزش و جوانان فارس واقع در میانرود شیراز گفت: با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته، مقرر شد اداره‌کل ورزش و جوانان استان ضمن تجدید قیمت‌گذاری ملک مذکور، مذاکرات تخصصی با متقاضیان خرید (اشخاص حقیقی و حقوقی) را پیگیری نموده و نتیجه نهایی را به کارگروه استانی گزارش دهد.

همچنین در این نشست، ۳ فقره ملک مازاد متعلق به اداره کل جهاد کشاورزی استان فارس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و آخرین جزئیات مربوط به شیوه‌نامه تفویض اختیار تصمیم گیری در مورد مولد سازی املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی با ارزش برآوردی کمتر از ۵۰ میلیارد تومان به استان، تبیین و مورد ارزیابی و تبادل نظر قرار گرفت.

تقی زاده در پایان افزود: تفویض اختیار صورت گرفته گامی مثبت برای شتاب بخشی به تامین مالی تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استان از مسیر مولد سازی دارایی‌های راکد و مازاد خواهد بود.

منبع: دارایی فارس