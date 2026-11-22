باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت بازرگانی چین روز یکشنبه تصمیم کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC) برای ممنوعیت دسترسی شرکت‌های مخابراتی چینی به شماره تلفن‌های این کشور را مورد انتقاد قرار داد.

این وزارتخانه اعلام کرد کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا با بدنام‌سازی و سرکوب عامدانه شرکت‌های چینی، از اختیارات نظارتی خود سوءاستفاده کرده و اصول عدم تبعیض و رقابت عادلانه را نقض کرده است.

وزارت بازرگانی چین همچنین تأکید کرد این تصمیم با توافق حاصل‌شده میان شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در جریان دیدار‌های اوایل هفته جاری مغایرت دارد.

کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا روز پنجشنبه برای جلوگیری از دسترسی آنچه «عوامل مخرب» خوانده، به ممنوعیت دسترسی به شماره تلفن‌های این کشور رأی داد و مدعی شد این افراد به دنبال اجرای کارزار‌های غیرقانونی تماس‌های خودکار هستند.

بر اساس مقررات جدید، شرکت‌های مخابراتی برای دسترسی به شماره تلفن‌های آمریکا باید گواهی‌های جدید با محوریت امنیت ملی ارائه کنند و مراحل احراز صلاحیت بهبودیافته‌ای را پشت سر بگذارند.

منبع: بریکینگ نیوز