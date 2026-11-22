باشگاه خبرنگاران جوان - ساماندهی تردد خودرو‌های سنگین و ارتقای ایمنی معابر، نیازمند توسعه متوازن زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند است؛ رویکردی که در کلان‌شهر شیراز با اجرای پروژه‌های کلان و نظارت مبتنی بر داده دنبال می‌شود.

در این راستا عبدالجلیل شریفی، رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری شیراز در جریان شرکت در دوره آموزشی «مدیریت مالی، تدوین بودجه و راهکار‌های وصول درآمد سازمان‌ها در حوزه بار شهری» که با حضور مدیران حوزه حمل‌ونقل بار برگزار شد، به تشریح بخشی از تجربیات، اقدامات و برنامه‌های شهرداری شیراز در حوزه مدیریت حمل‌ونقل بار شهری پرداخت.

او با اشاره به نقش مدیریت حمل‌ونقل بار در ساماندهی ترافیک، ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان افزود: این حوزه بیش از هر زمان دیگری به برنامه‌ریزی دقیق، توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نیاز دارد.

شریفی تصریح کرد: در شیراز تلاش کرده‌ایم مدیریت حمل‌ونقل بار را از نگاه صرفاً اجرایی و نظارتی به سمت نظامی جامع، هوشمند و زیرساخت‌محور هدایت کنیم و در این مسیر، مجموعه‌ای از پروژه‌ها و اقدامات را در دستور کار قرار داده‌ایم.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری شیراز پروژه توقفگاهی و خدمات وابسته در شرق شیراز را یکی از مهم‌ترین اقدامات این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: این پروژه با سهم ۵۱ درصدی شهرداری در زمینی به وسعت ۲۵ هکتار در حال اجراست و تاکنون حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. این مجموعه شامل ۱۷۰ انبار بزرگ، ایستگاه‌های سوخت و اقامتگاه است.

او افزود: هدف از اجرای پروژه، صرفاً احداث توقفگاه برای خودرو‌های سنگین نیست، بلکه ایجاد مجموعه‌ای جامع برای ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با حمل‌ونقل بار است؛ به‌گونه‌ای که از ورود خودرو‌های سنگین به داخل شهر جلوگیری شود، امکان تبدیل بار‌های بزرگ به خرده‌بار فراهم آید و بخشی از مشاغل مزاحم حوزه بار ساماندهی شوند.

شریفی با بیان اینکه این طرح از بزرگ‌ترین پروژه‌های کشور در حوزه توقفگاه و خدمات مرتبط به خودرو‌های سنگین به شمار می‌رود، اظهار کرد: ارزش روز پروژه در شرایط فعلی به بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

او در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای کنترل بار و تناژ خودرو‌ها اشاره کرد و گفت: پروژه «توزین در حرکت» در شرق شیراز در حال اجراست و به‌کارگیری این فناوری می‌تواند کنترل دقیق‌تر تناژ خودرو‌های سنگین را امکان‌پذیر کند.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری شیراز بیان کرد: شهرداری شیراز در حال حاضر ۸ جفت باسکول سیار برای کنترل و نظارت بر اضافه‌بار خودرو‌ها در اختیار دارد. استفاده از فناوری‌های نوین در کنترل تناژ می‌تواند در کاهش تخلفات، حفظ زیرساخت‌های شهری و افزایش ایمنی تردد مؤثر باشد.

او درباره ساماندهی بارانداز‌های شهری نیز گفت: در شیراز ۱۹۲ ایستگاه تخلیه و بارگیری وجود دارد که ۱۱۰ ایستگاه آن زیر پوشش دوربین‌های هوشمند قرار گرفته و فرآیند خرید ۳۵ دوربین جدید نیز در حال انجام است.

شریفی هدف از توسعه این زیرساخت را ایجاد شبکه‌ای منسجم برای نظارت هوشمند دانست و بیان کرد: با توسعه این شبکه، تلاش می‌کنیم مدیریت بارانداز‌ها دقیق‌تر، فرآیند‌های نظارتی هدفمندتر و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی کارآمدتر شود.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری شیراز با اشاره به اقدامات مدیریت ترافیک اظهار کرد: تشکیل «اداره کل ایمنی و مهندسی ترافیک» و «مرکز کنترل» از تغییرات ساختاری مهمی است که زمینه مدیریت یکپارچه‌تر تردد را فراهم کرده است.

او افزود: در حال حاضر ۶۴ سامانه در ورودی‌های محدوده قرمز نصب شده و کنترل و نظارت بر ورود خودرو‌ها به‌صورت هوشمند و با استفاده از ۶ کاربر مستقر در سازمان انجام می‌شود. این سامانه‌ها با سیستم‌هایی از جمله «سیمفا» نیز یکپارچه شده‌اند.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری شیراز در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت انجام مطالعات «جامعه حمل‌ونقل بار» تأکید کرد و گفت: بر اساس ابلاغیه شماره ۹۱۷ سازمان برنامه و بودجه، انجام این مطالعات باید در دستور کار شهرداری‌ها قرار گیرد.

شریفی ادامه داد: در شیراز حتی پیش از ابلاغ رسمی این موضوع، برای انجام مطالعات مورد نیاز از دانشگاه‌های معتبر از جمله دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شیراز استعلام گرفتیم و پیشنهاد‌های مختلفی از نظر مالی و محتوایی دریافت کردیم.

او با تأکید پرهیز از نسخه واحد برای همه شهر‌ها اظهار کرد: شرایط جغرافیایی، اقتصادی، شبکه معابر، نوع فعالیت‌های تجاری و صنعتی و الگوی جابه‌جایی بار در هر شهر متفاوت است و برنامه‌ریزی باید بر اساس همین تفاوت‌ها صورت گیرد.

شریفی استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تخصصی را ضروری دانست و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر و تدوین برنامه‌های اجرایی مؤثرتر در حوزه حمل‌ونقل بار شهری کمک کند.

او در ادامه، توسعه اپلیکیشن‌های حمل‌ونقل بار را یکی از چالش‌های جدید مدیریت شهری دانست و افزود: گسترش این پلتفرم‌ها می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای ارائه خدمات و تسهیل جابه‌جایی بار ایجاد کند، اما هم‌زمان به چارچوب مشخصی برای نظارت و مدیریت نیاز دارد.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری شیراز تأکید کرد: مدیریت شهری باید متناسب با این تغییرات، سازوکار‌های لازم را برای ساماندهی و نظارت بر فعالیت اپلیکیشن‌های حمل‌ونقل بار پیش‌بینی کند تا ضمن استفاده از ظرفیت‌های فناوری، نظم، ایمنی و حقوق عمومی شهر نیز مورد توجه قرار گیرد.

شریفی همچنین خاطرنشان کرد: تجربه شیراز نشان داده است که مدیریت حمل‌ونقل بار مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از زیرساخت، فناوری، نظارت، مطالعات و برنامه‌ریزی است و اگر این اجزا در کنار یکدیگر و با نگاهی جامع دیده شوند، می‌توان ضمن تسهیل فعالیت فعالان حوزه حمل‌ونقل بار، آثار نامطلوب تردد خودرو‌های سنگین بر ترافیک و زندگی شهری را کاهش داد.

او گفت: مسیر پیش‌رو، مسیر توسعه مدیریت هوشمند، تقویت زیرساخت‌های تخصصی و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و مطالعه است و در شیراز تلاش داریم این مسیر را با جدیت دنبال کنیم.

بنابراین گزارش، مجموعه اقداماتی که در شیراز در زمینه توسعه زیرساخت‌های تخصصی، کنترل هوشمند و انجام مطالعات متناسب با شرایط شهر در حال پیگیری است، نشان می‌دهد مدیریت حمل‌ونقل بار به برنامه‌ریزی یکپارچه و توجه هم‌زمان به نیاز‌های فعالان این حوزه و آثار تردد خودرو‌های سنگین بر شهر نیاز دارد.

منبع: شهرداری شیراز