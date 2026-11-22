باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمد جولانژاد، مدیرکل دفتر نگهداری علائم، تجهیزات و توسعه ایمنی راه‌ها، از رفع ۸۷۵ نقطه حادثه‌خیز در محور‌های مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: از ۱۲ نقطه باقی‌مانده، چهار نقطه در مراحل پایانی اصلاح قرار دارد و هشت نقطه دیگر نیز با اجرای طرح‌های زیرساختی و توسعه راه‌ها برطرف خواهد شد.

جولانژاد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌های کشور اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و تلاش همکاران در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، تاکنون ۸۷۵ نقطه حادثه‌خیز شناسایی‌شده رفع شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۲ نقطه از نقاط حادثه‌خیز باقی مانده که چهار نقطه آن مراحل پایانی عملیات اصلاح و رفع را سپری می‌کند و هشت نقطه دیگر نیز به فعالیت‌های حوزه ساخت و توسعه راه‌ها مربوط است.

جولانژاد با بیان اینکه رفع این هشت نقطه نیازمند اجرای اقدامات زیرساختی و توسعه‌ای است، تصریح کرد: برای مثال، در برخی محور‌ها که پیش‌تر به‌صورت دوخطه احداث شده بودند، با اجرای طرح چهارخطه‌سازی، شرایط لازم برای رفع نقاط پرحادثه نیز فراهم می‌شود.

مدیرکل دفتر نگهداری علائم، تجهیزات و توسعه ایمنی راه‌ها با اشاره به استمرار پایش محور‌های مواصلاتی کشور گفت: شناسایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز فرآیندی مستمر است و ممکن است در جریان پایش‌های سالانه، تعداد این نقاط افزایش یا کاهش پیدا کند و نقاط جدیدی نیز شناسایی شود.

وی ادامه داد: در همین راستا، پایش راه‌های کشور به‌صورت مستمر در حال انجام است و با تعریف شاخص‌های جدید، بررسی نقاط پرحادثه و تحلیل تصادفات سه‌ساله از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفته است.

جولانژاد خاطرنشان کرد: این بررسی‌ها با همکاری پلیس راه فراجا انجام می‌شود و پس از تکمیل فرآیند احصا و بررسی اطلاعات، نتایج در کمیسیون ایمنی راه‌های کشور مطرح خواهد شد تا نقاط جدیدی که بر اساس تصادفات اخیر نیازمند اصلاح هستند، شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.