باشگاه خبرنگاران جوان - مسئول بسیج رسانه استان فارس در تشریح حضور نمایندگان این استان در رویداد ملی جام رسانه امید اعلام کرد: یک تیم مستعد و حرفه‌ای ۷ نفره شامل خبرنگاران، عکاسان و مستندسازان توانمند استان فارس به این رقابت ملی اعزام شده‌اند و هم‌اکنون در برج میلاد تهران مشغول کار، تولید محتوا و رقابت فشرده با سایر استان‌ها هستند.

هادی رضایی با اشاره به اهداف این رویداد افزود: این رویداد کلان رسانه‌ای با هدف بازتاب دستاورد‌های فناورانه، روایتگری درست از پیشرفت‌های محلی و تقویت شبکه فعالان رسانه‌ای استان‌ها در سالن همایش‌های برج میلاد در حال برگزاری است. فعالان رسانه‌ای سراسر کشور در این رقابت، در قالب‌های متنوعی از جمله کلیپ موبایلی، پادکست، عکس مستند، اینفوگرافیک، گزارش مکتوب، یادداشت و هوش مصنوعی به تولید و انتشار محتوا می‌پردازند.

او تصریح کرد: تمرکز اصلی تیم ۷ نفره استان فارس در این دوره، روایت مسائل و راه‌حل‌های بومی، معرفی ظرفیت‌های پیشرفت در مناطق مختلف و تبادل تجربه‌های موفق رسانه‌ای است تا با اتکا به روایت‌های مستند و صریح، گامی مؤثر در جهت تقویت جریان رسانه‌ای امید برداشته شود.

منبع: بسیج رسانه فارس