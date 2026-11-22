باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - سردار حیدرنیا، فرمانده سپاه امام مجتبی(ع) استان البرز، از اجرای گسترده بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ برنامه متنوع در قالب ۱۳۱ عنوان محوری همزمان با هفته بسیج خبر داد. وی با اشاره به نقش‌آفرینی بسیج در حوزه‌های علمی، فرهنگی و جهادی، از افتتاح ۹ سیل‌بند، تحویل ۵۰ خانه به خانواده‌های محروم و آغاز پویش بزرگ «جان‌فدایان» در سطح استان خبر داد.

سردار حیدرنیا، فرمانده سپاه امام مجتبی(ع) استان البرز، در برنامه «نگاه مردم»، از حجم بالای برنامه‌ریزی‌ها برای هفته بسیج با شعار «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» سخن گفت.

وی تأکید کرد که برنامه‌های امسال فراتر از تشریفات بوده و بر محوریت حضور در میان مردم و حل مشکلات محله‌ای استوار است.

حکمرانی محله‌محور و مدیریت بحران



فرمانده سپاه استان البرز با اشاره به رویکرد جدید بسیج در مدیریت اجتماعی، از طرح «حکمرانی محله‌محور» خبر داد و گفت: در این طرح، ۴۷ محله از جمله مناطق کم‌برخوردار و حاشیه‌ای به‌عنوان «محله الگوی برتر» شناسایی شده‌اند تا با مشارکت مستقیم مردم و ائمه جماعات، نیازهای محلی برطرف شود.

وی همچنین در حوزه مقابله با مخاطرات طبیعی، از اقدامات جهادی بسیج سازندگی در پیشگیری از سیلاب خبر داد و افزود: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، ۹ سیل‌بند در شهرستان‌های اشتهارد، طالقان، ساوجبلاغ و کرج احداث شده که بخشی از آن‌ها هم‌زمان با هفته بسیج افتتاح می‌شود. این پروژه‌ها نقش حیاتی در مهار روان‌آب‌ها و حفاظت از جان شهروندان در بارش‌های تندری دارند.

تلاقی سنت و مدرنیته؛ از هوش مصنوعی تا اردوهای علمی

حیدرنیا با اشاره به گام برداشتن بسیج به سمت فناوری‌های نوین، از برگزاری مسابقات تخصصی در حوزه‌های هوش مصنوعی، رباتیک، پویانمایی و تولید محتوای دیجیتال در سطح پایگاه‌ها خبر داد. وی افزود: دانش‌آموزان و دانشجویان نخبگان استان، در قالب اردوهای «راهیان پیشرفت» از مجموعه‌های فناور و صنایع پیشرفته بازدید خواهند کرد.

خدمات اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

فرمانده سپاه استان البرز با ارائه آماری از اقدامات اجتماعی، از تحویل ۵۰ خانه ساخته‌شده توسط بسیج به خانواده‌های محروم خبر داد. وی همچنین به سایر اقدامات در حوزه معیشت از جمله:

توزیع هزار دستگاه بخاری برای خانواده‌های کم‌برخوردار؛

اهدای ۲۸۰ سری جهیزیه به زوج‌های جوان؛

توزیع بیش از ۱۸ هزار بسته لوازم‌التحریر در آستانه سال تحصیلی؛

و آزادی ۲۶۴ زندانی جرایم غیرعمد (از جمله مادران سرپرست خانوار) اشاره کرد.

پویش جان‌فدایان و فعالیت‌های ورزشی

در پایان، حیدرنیا با اشاره به سازماندهی بیش از ۲۳ هزار نفر در قالب پویش «جان‌فدایان» و برگزاری مسابقات میدانی و ورزشی در سطح محلات، تأکید کرد که هدف اصلی از این حجم از برنامه‌ریزی، تقویت پیوند میان ملت و سپاه و تبیین روایت‌های واقعی از حوادث اخیر کشور است.