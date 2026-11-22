باشگاه خبرنگاران جوان - عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، در نشست پایانی بیستمین تور رسانه‌ای مرکز رسانه قوه قضائیه با اشاره به ظرفیت‌ها و چالش‌های این استان اظهار کرد: مازندران به دلیل برخورداری از جاذبه‌های مختلف، مقصد بسیاری از مردم کشور است و همین موضوع موجب افزایش فشار بر زیرساخت‌های استان شده است.

وی با بیان اینکه در جریان دو جنگ اخیر، به ترتیب ۱۷ و ۱۳ میلیون نفر وارد مازندران شدند، افزود: این در حالی است که زیرساخت‌های استان برای جمعیتی حدود پنج میلیون نفر طراحی شده است.

پوریانی با تأکید بر اینکه مشکل امنیتی و ناامنی در استان وجود ندارد، گفت: دستگاه‌های مسئول در این زمینه اشراف کامل دارند و اعتماد مردم به مجموعه قضایی استان نیز افزایش یافته است.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ارتباط مستقیم دستگاه قضا با مردم تصریح کرد: درهای مجموعه قضایی به روی مردم باز است و همین رویکرد موجب شده است مراجعات و استقبال مردم از مسئولان قضایی افزایش پیدا کند.

وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکلات جاده ساری به کیاسر اشاره کرد و گفت: با ورود دستگاه قضایی، بسیاری از نقاط حادثه‌خیز این مسیر اصلاح و زمینه کاهش تصادفات فراهم شده است.

پوریانی همچنین با اشاره به موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی اظهار کرد: جهاد کشاورزی متولی اصلی جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز است، اما دستگاه قضایی نیز در این زمینه ورود می‌کند و در مواردی که ساخت‌وساز غیرقانونی انجام شود، دادستان‌ها با متخلفان برخورد کرده و دستور تخریب صادر می‌کنند.

وی درباره وضعیت تالاب میانکاله نیز گفت: خشک‌شدن بخشی از این منطقه موجب بروز گردوغبار و پیامدهای زیست‌محیطی شده است؛ از این رو دستگاه قضایی موضوع را مطالبه‌گری کرده و انتظار داریم مسئولان محیط زیست نیز با جدیت بیشتری به این مسئله ورود کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از استفاده از مازوت نوع چهار در نیروگاه نکا اظهار کرد: پرسش ما این است که چرا باید در مازندران از چنین سوختی استفاده شود؛ موضوعی که به آلودگی در شعاع ۱۰۰ کیلومتری منجر شده و سالانه حدود ۴۰۰ پرونده مرتبط با این مسئله در محدوده شهر نکا تشکیل می‌شود.

پوریانی با اشاره به مشکلات جاده‌ای استان، خواستار توجه بیشتر مسئولان به ایمنی راه‌ها شد و افزود: نامتناسب بودن زیرساخت‌های جاده‌ای با نیاز استان، جان مردم بومی و مسافران را به خطر انداخته است.

وی با اشاره به تأخیر هشت‌ساله در بهره‌برداری از یک پل در عباس‌آباد گفت: با ورود دستگاه قضایی، این پروژه سرانجام به بهره‌برداری رسید.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه از اقدامات انجام‌شده برای کاهش جمعیت کیفری خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۳ از قصاص ۶۸ نفر و در سال ۱۴۰۵ از قصاص ۳۰ نفر با رضایت اولیای دم جلوگیری شد.

وی همچنین ساماندهی حریم ۶۰ متری سواحل و ایجاد جاده ساحلی را از مطالبات مهم مردم دانست و افزود: اجرای این طرح علاوه بر کاهش مشکلات ترافیکی و جلوگیری از ساحل‌خواری، می‌تواند برای حدود ۱۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کند.

پوریانی درباره موضوع ترک فعل مدیران نیز اظهار کرد: برخی مشکلات استان ریشه در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته دارد و در بعضی موارد امکان برخورد با مسئولان وقت وجود ندارد؛ با این حال، دستگاه قضایی در موارد ضروری برای حل مشکلات ورود کرده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت همگانی در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی، گفت: همه مردم باید جامعه را خانه خود بدانند. همچنین در حوزه آلایندگی و مدیریت پسماند، پیگیری‌های لازم انجام شده و دستگاه قضایی در چارچوب قانون هوای پاک، هر جا نیاز به ورود قضایی باشد، اقدامات لازم را انجام می‌دهد.