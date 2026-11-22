باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۳۹ میلیون تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۳ میلیون و ۲۲۱ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۳۹ میلیون تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۱۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۳۳ میلیون تومان
|طلا ۱۸ عیار
|۲۳ میلیون و ۲۲۱ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۰ میلیون و ۹۵۸ هزار تومان