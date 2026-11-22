باشگاه خبرنگاران جوان - نوروزیان کارشناس هواشناسی مازندران گفت: امروز یکشنبه اول آذر، آسمان مازندران صاف و آفتابی است، اما از امشب با افزایش ابر و وزش باد، در مناطق ساحلی تا دامنه‌های استان کاهش دما و بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: این شرایط جوی تا ظهر دوشنبه ادامه دارد و از بعدازظهر دوشنبه تا اواخر وقت چهارشنبه، جو استان پایدار خواهد بود و آسمان صاف و آفتابی همراه با افزایش دما پیش‌بینی می‌شود.

نوروزیان با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید، گفت: از چهارشنبه شب تا بعدازظهر پنجشنبه، آسمان مازندران بارانی خواهد شد و بارش‌ها به‌ویژه در مناطق شرقی استان قابل ملاحظه است.

کارشناس هواشناسی مازندران افزود: روز‌های جمعه و شنبه آسمان استان گاهی با افزایش ابر همراه خواهد بود.

او درباره وضعیت دریای خزر نیز گفت: امروز با افزایش ارتفاع موج، دریا از بعدازظهر برای فعالیت‌های گردشگری مناسب نیست و از فردا نیز به علت مواج بودن، شرایط برای فعالیت‌های دریایی مناسب نخواهد بود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران