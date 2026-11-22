باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر پاسدار سید قاسم قاسمی در جریان سفر به شیراز با خانواده‌های سرلشکر پاسدار شهید حاج احمد جعفری و سرتیپ دوم پاسدار شهید ابراهیم مرتضوی‌نسب دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار‌ها که با حضور مدیرکل و جمعی از مدیران اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس برگزار شد، مشاور وزیر ضمن ابلاغ سلام و پیام محبت‌آمیز وزیر میراث فرهنگی، از مقام والای شهدا و صبر، ایثار و فداکاری خانواده‌های آنان تجلیل کرد.

مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور ایثارگران با اشاره به سادگی، صفا و روحیه معنوی خانواده‌های شهدا، اظهار کرد: هر بار که در جمع خانواده‌های شهدا حضور پیدا می‌کنم، سادگی، آرامش و صمیمیت آنان، خاطرات روحیه خالصانه و زندگی بی‌آلایش رزمندگان در دوران دفاع مقدس را زنده می‌کند.

سردار قاسمی با تأکید بر جایگاه خانواده‌های شهدا در تقویت روحیه مدافعان میهن افزود: خانواده‌های شهدا از پشتوانه‌های اصلی معنوی کشور هستند و دعای صادقانه و بی‌ریای آنان، به فرزندان و مدافعان ایران در سنگر‌های دفاعی، ایمان، آرامش و قدرت ایستادگی می‌بخشد.

او با اشاره به تحولات منطقه و مقاومت ملت‌های لبنان و یمن در برابر تهدیدات و فشار‌های خارجی، خاطرنشان کرد: آنچه به انسان‌ها قدرت ایستادگی در برابر دشواری‌ها می‌بخشد، تنها امکانات و تجهیزات نیست، بلکه ایمان، اراده و اعتقاد راسخ است.

مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور ایثارگران تصریح کرد: ملت ایران اهل جنگ و تجاوز نیست، اما در برابر هرگونه تهدید و تعرض به حریم کشور، با تکیه بر میراث ارزشمند شهدا و اراده استوار خود از استقلال و امنیت میهن دفاع خواهد کرد.

سردار قاسمی در دیدار با خانواده سرلشکر پاسدار شهید حاج احمد جعفری، ضمن تجلیل از خدمات علمی، تخصصی و ارزشمند این شهید در دوران دفاع مقدس و جنگ رمضان، یاد و نام وی را بخشی ماندگار از تاریخ ایثار و فداکاری کشور دانست.

او تأکید کرد: خدمات و مجاهدت‌های شهید حاج احمد جعفری هرگز از یاد‌ها نخواهد رفت و جایگاه والای این شهید در تاریخ پرافتخار دفاع از میهن، همواره مایه افتخار و مباهات خواهد بود.

خوش‌خلقی و آرامش در سختی‌ها، جلوه‌ای از ایمان و ایثار

در دیدار با خانواده سرتیپ دوم پاسدار شهید ابراهیم مرتضوی‌نسب نیز مشاور وزیر میراث فرهنگی با تجلیل از فداکاری‌های این شهید، نقش خانواده‌های ایثارگران را در حفظ آرامش و امنیت جامعه بی‌بدیل توصیف کرد.

مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور ایثارگران با بیان اینکه دعای خانواده‌های شهدا همواره همراه و پشتیبان مدافعان کشور است، بیان کرد: امنیت و آرامش امروز جامعه حاصل فداکاری انسان‌هایی است که با ایمان و ازخودگذشتگی، مسئولیت دفاع از میهن را بر عهده گرفتند و خانواده‌های آنان نیز با صبر و همراهی، سهم بزرگی در این مسیر ایفا کردند.

در ادامه این دیدار، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی شهید ابراهیم مرتضوی‌نسب، خوش‌خلقی و حفظ آرامش در شرایط دشوار را از جلوه‌های برجسته ایمان و روحیه ایثارگری دانست.

بهزاد مریدی افزود: بر اساس خاطرات خانواده و همرزمان شهید مرتضوی‌نسب، خوش‌خلقی، گشاده‌رویی و برخورداری از روحیه‌ای آرام از ویژگی‌های شاخص شخصیتی ایشان بود؛ ویژگی‌هایی که نشان می‌دهد مدیریت دشواری‌ها و مسئولیت‌های سنگین، نیازمند برخورداری از آرامش درونی و روحیه‌ای استوار است.

مریدی با تأکید بر پیوند مستقیم امنیت و آرامش اجتماعی با فداکاری ایثارگران خاطرنشان کرد: آرامش شهر‌ها و جامعه مرهون تلاش و ازخودگذشتگی انسان‌هایی است که برای صیانت از امنیت و آسایش مردم، از ارزشمندترین دارایی خود گذشتند.

این دیدار‌ها در راستای تکریم خانواده‌های معظم شهدا، پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و تجلیل از خدمات و مجاهدت‌های مدافعان میهن برگزار شد.

منبع: میراث فرهنگی فارس