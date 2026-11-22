باشگاه خبرنگاران‌ جوان - محمدفرید سپری، مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی با اشاره به اهمیت راهبردی تولید سبزی و صیفی در تأمین امنیت غذایی و رونق صادرات غیرنفتی اظهار کرد: سالانه به‌طور میانگین ۸ هزار تا ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی کشور به زیر کشت انواع فلفل اختصاص می‌یابد که از این میزان، سالانه بیش از ۲۱۵ هزار تن محصول برداشت می‌شود.

وی افزود: مصرف سرانه این محصول در کشور به‌طور متوسط حدود یک کیلوگرم به ازای هر فرد برآورد شده است.

جنوب کشور؛ کانون اصلی پیک تولید و طرح استمرار

این مسئول دولتی با بیان اینکه پیک تولید فلفل در کشور متعلق به فصل زمستان است، تصریح کرد: استان‌های گرمسیری و جنوبی به‌ویژه هرمزگان، خوزستان و بوشهر کانون اصلی این تولید به‌شمار می‌روند؛ به‌گونه‌ای که نزدیک به ۷۰ درصد از کل سطح زیرکشت و ۷۶ درصد از مجموع تولید سالانه این محصول به این سه استان اختصاص دارد.

وی افزود: استان هرمزگان نیز در دهه اخیر سابقه کشت ۲ تا ۳ هزار هکتار را در کارنامه خود ثبت کرده است.

سپری با اشاره به آمار تفکیکی سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ افزود: براساس برآوردهای انجام‌ شده، در کشت زمستانه (طرح استمرار) سطحی معادل ۴ هزار و ۱۱ هکتار زیر کشت رفته که با عملکرد ۳۶ تن در هکتار، تولیدی بالغ بر ۱۴۶ هزار و ۱۴۹ تن را رقم می‌زند.

به گفته وی، علاوه‌بر این، در کشت بهاره یک‌هزار و ۴۲۲ هکتار (با تولید ۲۱ هزار و ۷۶۳ تن و عملکرد ۱۵)، در کشت تابستانه یک‌هزار و ۴۵۸ هکتار (با تولید ۲۶ هزار و ۵۱ تن و عملکرد ۱۸) و در کشت پاییزه یک‌هزار و ۳۲۲ هکتار (با تولید ۲۱ هزار و ۹۰۹ تن و عملکرد ۱۷) به ثبت رسیده است که در مجموع، سطح زیر کشت کل کشور را به ۸ هزار و ۲۱۳ هکتار با مجموع تولید ۲۱۵ هزار و ۸۷۲ تن و میانگین عملکرد کل ۲۶ تن در هکتار می‌رساند.

مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی در ادامه به وضعیت اختصاصی محصول فلفل اشاره کرد و گفت: این محصول از خانواده سیب‌زمینیان، فاقد تندی نسبت به سایر گونه‌ها و دارای تنوع رنگی سبز، زرد، قرمز و نارنجی است که در عرصه بین‌المللی نیز کشورهایی همچون مکزیک، چین و اندونزی از پیشگامان تولید آن محسوب می‌شوند. در کشور ما نیز میانگین سالانه سطح زیرکشت فلفل حدود ۴ هزار هکتار است.

وی با تفکیک مناطق تولید کشور بر اساس اقلیم و سابقه کشت توضیح داد: تولید در دو پهنه عمده مدیریت می‌شود؛ نخست مناطق گرمسیری با رویکرد تولید خارج از فصل شامل استان‌های هرمزگان، بوشهر، جنوب کرمان، فارس و خوزستان؛ و دوم مناطق معتدل ویژه کشت‌های بهاره و تابستانه شامل استان‌های اردبیل، آذربایجان‌غربی، اصفهان و خراسان رضوی. همچنین برای کشت در فضای باز، عمده ارقام مورد استفاده شامل بهارات (به‌ویژه در مناطق جنوبی)، هانرس، کالیفورنیا واندر، ایندام پی‌اس، سوپر گرین و سینجنتا است.

اولویت‌های هفت‌گانه صادراتی فلفل ایران

سپری در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های ارزآوری این محصول و انطباق آن با استانداردهای بازارهای منطقه‌ای، اولویت‌های صادراتی کشور را برشمرد و تصریح کرد: محصولات تولیدی با کیفیت مناسب به بازارهای هدف عرضه می‌شوند و در حال حاضر کشورهای عراق، روسیه، امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان و افغانستان به ترتیب ۷ مقصد اصلی صادرات فلفل ایران به شمار می‌روند.