باشگاه خبرنگاران جوان - حسین اسلامی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: بر اساس آمار انجمن کشتارگاه‌های استان و اداره کل دامپزشکی امروز یکشنبه اول آذر، در مجموع ۵۲۵ تن و ۶۲۲ کیلوگرم گوشت مرغ از مازندران به تهران ارسال شد.

او افزود: از این میزان، ۲۰۳ تن و ۷۲ کیلوگرم مرغ به میادین تهران و ۸۰ تن و ۸۸۰ کیلوگرم به فروشگاه‌های تهران ارسال شده است و در مجموع ۲۸۳ تن و ۹۵۲ کیلوگرم مرغ آماده طبخ به تهران اختصاص یافته است.

اسلامی گفت: همچنین ۱۰۹ هزار و ۸۵۰ قطعه مرغ زنده به کشتارگاه تهران ارسال شده است.

او با اشاره به توزیع داخلی استان، افزود: ۳۷۶ تن و ۴۵۲ کیلوگرم گوشت مرغ توزیعی با احتساب قطعه‌بندی و کاله در استان مازندران توزیع شده است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: ۶۵ تن و ۲۰۲ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ به سایر استان‌ها و ۱۸ هزار و ۵۵۰ قطعه مرغ زنده به استان سمنان ارسال شده است.

او افزود: علاوه بر آمار فوق، از طریق استان‌های گلستان و گیلان و فروشگاه زنجیره‌ای نیز مرغ آماده طبخ در استان مازندران توزیع می‌شود.

اسلامی در پایان گفت: این سازمان بر اساس اهمیت موضوع در بخش کشاورزی، توسعه و اقتصاد مقاومتی، همواره در تلاش است تا با مدیریت مناسب زنجیره تأمین، ثبات بازار و دسترسی آسان شهروندان به گوشت مرغ را تضمین کند و نقش مؤثری در پشتیبانی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایفا نماید.

منبع:جهاد کشاورزی مازندران