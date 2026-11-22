باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز اول آذرماه ۱۴۰۵ طرح الکترونیکی‌سازی فرآیند رسیدگی و پرداخت خسارت در شرکت‌های بیمه با هدف تسهیل خدمات‌رسانی به مردم و کاهش مراجعات حضوری وارد مرحله اجرا شده است؛ طرحی که قرار است تمامی مراحل از اعلام حادثه تا پرداخت خسارت را تحت نظارت برخط بیمه مرکزی قرار دهد.

موسی رضایی، رئیس کل بیمه مرکزی، با اشاره به اجرای این طرح اعلام کرد: با اجرای این برنامه، مردم دیگر نیازی به مراجعه حضوری به شرکت‌های بیمه نخواهند داشت و پرداخت خسارت نیز در بازه زمانی مشخص با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

وی همچنین از جایگزینی نظارت سنتی با نظارت برخط در قالب داشبورد مدیریتی خبر داد و گفت: تمامی فرآیند‌های اجرایی از زمان وقوع حادثه تا پرداخت خسارت به‌صورت برخط رصد خواهد شد.

رضایی افزود: از اول آذر، اکیپ‌های نظارتی بیمه مرکزی به‌صورت سرزده به شعب شرکت‌های بیمه در تهران و استان‌ها مراجعه می‌کنند تا بر اجرای صحیح این طرح نظارت داشته باشند. همچنین نظارت سیستمی بر عملکرد شرکت‌ها از طریق بخش فناوری اطلاعات و مرکز فناوری بیمه مرکزی انجام خواهد شد.

در همین زمینه، خان‌محمدی، کارشناس ارشد اداره کل نظارت فنی بر بیمه‌های اموال و اتومبیل و رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی، با تشریح جزئیات طرح گفت: شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند سامانه‌ها و وب‌سرویس‌های موردنیاز را فراهم کنند تا فرآیند رسیدگی و پرداخت خسارت از زمان اعلام تا پرداخت نهایی به‌صورت الکترونیکی انجام شود و دریافت مدارک نیز بدون مراجعه حضوری امکان‌پذیر باشد.

وی با اشاره به سابقه حذف کاغذ در صنعت بیمه اظهار کرد: حذف کاغذ در فرآیند صدور و ارائه بیمه‌نامه از سال‌ها قبل اجرایی شده و اکنون همین رویکرد در بخش رسیدگی و پرداخت خسارت دنبال می‌شود.

بر این اساس، اجرای کامل این طرح می‌تواند گامی مهم در تحول دیجیتال صنعت بیمه، کاهش بروکراسی اداری، افزایش شفافیت و تسریع در پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران باشد؛ موضوعی که تحقق آن به همکاری شرکت‌های بیمه و نظارت مستمر بیمه مرکزی وابسته است.