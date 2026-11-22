باشگاه خبرنگاران جوان- اعضای اندیشکده مطالعات راهبردی خوی با علی علائی، معاون استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ویژه شهرستان خوی، دیدار و در خصوص مسائل، ظرفیت‌ها و راهکارهای توسعه و پیشرفت شهرستان گفت‌وگو کردند.

علی علائی فرماندار خوی در این دیدار با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی اصولی و نگاه راهبردی به توسعه شهرستان اظهار داشت: در راستای تدوین سند پنج‌ساله توسعه شهرستان خوی هستیم و در این مسیر، بهره‌گیری از دیدگاه‌ها، پیشنهادها و ظرفیت‌های علمی و تخصصی صاحب‌نظران و اندیشمندان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با دعوت از اعضای اندیشکده مطالعات راهبردی خوی برای مشارکت و همراهی در فرآیند تدوین این سند افزود: انتظار داریم اندیشکده با ارائه نظرات کارشناسی، راهکارهای عملیاتی و پیشنهادهای راهبردی، در تدوین سندی جامع و اثربخش برای آینده شهرستان نقش‌آفرینی کند.

فرماندار ویژه خوی با تأکید بر ظرفیت‌ها و استعدادهای ارزشمند این شهرستان تصریح کرد: خوی لایق بهترین‌ها است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، هدفمند و استفاده صحیح از ظرفیت‌های موجود، این شهرستان را به جایگاه واقعی و شایسته خود برسانیم.

علائی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه پایدار خوی نیازمند هم‌افزایی همه ظرفیت‌ها، مشارکت نخبگان، استفاده از خرد جمعی و تدوین برنامه‌هایی مبتنی بر واقعیت‌ها و نیازهای شهرستان است.

منبع: روابط عمومی