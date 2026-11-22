باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری در بازدید از ساختمان الحاقی بیمارستان هاجر(س) شهرکرد با تقدیر از خدمات دکتر صالحی‌فرد رئیس دانشگاه و معاونین و مجموعه دانشگاه علوم پزشکی، از حمایت‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نهادهای مربوطه جهت اجرای این پروژه قدردانی کرد.

وی گفت: بیمارستان هاجر(س) در سال ۱۳۶۶ احداث شد و با توجه به افزایش مراجعات طی سالهای اخیر با مشکلاتی همچون کمبود فضا و بستری موقت بیماران در فضاهای غیراستاندارد مواجه بود.

طی دو سال اخیر با پیگیری‌های مدیریت اجرایی استان و مجموعه دانشگاه علوم پزشکی، پروژه بخش الحاقی این بیمارستان تکمیل و به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

بخش الحاقی بیمارستان هاجر به‌طور تخصصی و فوق تخصصی برای بخش‌های جراحی قلب، بیماران قلبی، بخش داخلی و تجهیزات و بیماران سرطانی و... پیش‌بینی شده تا دغدغه شهروندان و بیماران در زمینه فضای درمانی و بستری برطرف شود.

تاکنون نزدیک به ۳ همت (هزار میلیارد تومان) برای این پروژه هزینه شده که ارزش بروز آن بالغ بر ۵ همت است.

هم اکنون بخش اورژانس این ساختمان فعال است و شروع بستری بیماران نیز از هفته جاری آغاز می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این طرح بزرگ درمانی با حضور مسئولان کشوری به‌صورت کامل به لحاظ تجهیزات پیشرفته و نیروی انسانی در آینده نزدیک رسماً افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.