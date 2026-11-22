باشگاه خبرنگاران جوان - مانور طرح ملی سامان با حضور احمدرضا خسروی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، آرش خلیل پور معاون بهره‌برداری و جمعی از مدیران و مسئولان اجرایی این شرکت برگزار شد.

این مانور با هدف بهسازی، تعمیرات پیشگیرانه و مقاوم‌سازی نقاط بحرانی و آسیب‌پذیر شبکه توزیع برق و افزایش آمادگی برای تأمین برق پایدار در شرایط سخت جوی و زمستانی به اجرا درآمد.

احمدرضا خسروی در حاشیه برگزاری این مانور با تأکید بر اهمیت اجرای اقدامات پیشگیرانه در صنعت برق اظهار داشت: طرح ملی سامان اقدامی هدفمند برای ارتقای آمادگی شبکه، شناسایی و رفع نقاط ضعف و افزایش تاب‌آوری تأسیسات توزیع برق در برابر شرایط نامساعد جوی است.

رویکرد اصلی این طرح، پیشگیری از بروز اختلال و کاهش آسیب‌پذیری شبکه پیش از مواجهه با شرایط بحرانی است تا مشترکان در زمان بارش برف، بارندگی‌های شدید و سایر مخاطرات جوی از برق پایدار و مطمئن برخوردار باشند.

او با اشاره به اینکه پایداری شبکه برق مستلزم نگهداری اصولی و مستمر تجهیزات است، افزود: در قالب این طرح، بهسازی و تعمیرات پست‌های توزیع، بررسی و اصلاح فیدرها، رسیدگی به تجهیزات و تأسیسات فرسوده و رفع نواقص نقاط بحرانی و آسیب‌پذیر شبکه در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین هماهنگی میان بخش‌های عملیاتی و بهره‌برداری و استفاده از ظرفیت گروه‌های اجرایی، نقش مهمی در تسریع اقدامات و افزایش اثربخشی عملیات دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز خاطرنشان کرد: اجرای طرح سامان صرفاً به انجام تعمیرات مقطعی محدود نمی‌شود، بلکه برنامه‌ای پیشگیرانه برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش خاموشی‌های ناخواسته، افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و مدیریت مخاطرات احتمالی شبکه است.

در ادامه آرش خلیل‌پور، معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق شیراز، با تشریح بخشی از اقدامات اجرایی انجام‌شده در قالب طرح ملی سامان اظهار داشت: عملیات تعمیرات گروهی خط ۴۰۵ دهنو از ایستگاه شهرک شهروزشهر با مشارکت ۵ گروه عملیاتی به اجرا درآمد که طی آن ۲۲ پایه شبکه مورد رسیدگی قرار گرفت و در مجموع ۱۲۹ مورد عیب و نقص فنی شناسایی و برطرف شد.

او افزود: در جریان این عملیات، اقدامات متنوعی با هدف ارتقای ایمنی، افزایش استحکام تجهیزات و بهبود وضعیت شبکه انجام شد که شامل آچارکشی ۲۲ مورد، اصلاح ۲ مورد سوزنی، هرس ۷ اصله درخت، کاورینگ ۴۰ نقطه، تعویض ۲۱ مورد جامپر، ۱۸ مورد کابلشو، یک دستگاه کات‌اوت، ۱۰ مورد باندینگ و ۸ عدد کلمپ بود.

خلیل‌پور با تأکید بر اهمیت اجرای منظم تعمیرات پیشگیرانه و رسیدگی به نقاط آسیب‌پذیر شبکه خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای کاهش احتمال بروز خاموشی‌های ناخواسته، افزایش ضریب اطمینان تجهیزات و ارتقای تاب‌آوری شبکه توزیع برق در مواجهه با شرایط نامساعد جوی انجام می‌شود و اجرای مستمر چنین عملیات‌هایی، نقش مؤثری در استمرار برق‌رسانی مطمئن و پایدار به مشترکان دارد.

منبع: توزیع برق شیراز