باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعه‌ای که در مجله "Food & Function" منتشر شده، نشان داده است که مصرف نوعی جلبک دریایی تخمیر شده به کاهش سطح قند خون و بهبود حساسیت به انسولین کمک می‌کند.

دانشمندان این مطالعه را روی موش‌های آزمایشگاهی مبتلا به دیابت القا شده به صورت تجربی انجام دادند. طی یک دوره چهار هفته‌ای، به حیوانات جلبک دریایی تخمیر شده «لامیناریا»، جلبک دریایی تخمیر نشده «لامیناریا» یا متفورمین - دارویی که برای درمان دیابت نوع ۲ استفاده می‌شود - داده شد. محققان اثربخشی این مداخلات را بر نشانگر‌های متابولیسم گلوکز، حساسیت به انسولین و وضعیت میکروبیوتای روده حیوانات ارزیابی کردند.

نتایج نشان داد که جلبک دریایی تخمیر شده «لامیناریا» در کاهش سطح گلوکز خون بالا نسبت به همتای تخمیر نشده خود مؤثرتر است. موش‌هایی که جلبک دریایی تخمیر شده مصرف کردند، حساسیت به انسولین بهبود یافته، ذخایر گلیکوژن کبدی افزایش یافته و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی که از سلول‌ها در برابر استرس اکسیداتیو محافظت می‌کند، بازیابی شد.

تجزیه و تحلیل بیشتر نشان داد که جلبک دریایی تخمیر شده بر مکانیسم‌های مولکولی تنظیم‌کننده متابولیسم، از جمله مسیر‌های سیگنالینگ PI۳K-Akt و AMPK، تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، ترکیب میکروبیوم روده حیوانات را تغییر داد: جمعیت باکتری‌هایی که قادر به تولید اسید‌های چرب کوتاه‌زنجیر مفید هستند افزایش یافت، در حالی که تعداد گونه‌های باکتریایی بالقوه مضر خاص کاهش یافت.

محققان این مطالعه معتقدند که تخمیر، خواص مفید این جلبک‌ها را افزایش می‌دهد و آنها را به یک ماده امیدوارکننده برای استراتژی‌های تغذیه‌ای کاربردی با هدف مدیریت متابولیسم کربوهیدرات و مبارزه با دیابت تبدیل می‌کند.

علاوه بر این، یک مطالعه علمی منتشر شده در مجله "Food & Function نشان داد که فوکوکسانتیون - ماده‌ای که در جلبک‌های قهوه‌ای دریایی یافت می‌شود - می‌تواند التهاب را در بدن کاهش دهد و روده‌ها و کبد را از آسیب محافظت کند.

نویسندگان این مطالعه اظهار می‌کنند که این اثر محافظتی ممکن است با میکروبیوتای روده مرتبط باشد. این ماده ترکیب باکتری‌های روده را تغییر می‌دهد، سد روده را تقویت می‌کند و نشت مواد پیش‌التهابی را به جریان خون کاهش می‌دهد.

منبع: Lenta.ru