باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه‌های مختلف رادیویی با رویکردی متنوع و مبتنی بر نیاز مخاطب، ویژه‌برنامه‌های خود را برای گرامی‌داشت هفته بسیج آغاز کردند. این برنامه‌ریزی گسترده، طیفی از موضوعات از مدیریت بحران و خدمت‌رسانی تا شکوفایی علمی و هنری را در بر می‌گیرد.

رادیو ایران؛ «پلاک ماندگار»؛ روایت ایثار شهدای بسیج در جنگ ۴۰ روزه

برنامه «پلاک ماندگار»، با مرور زندگی و ایثار شهدای بسیج در جنگ ۴۰ روزه، از رادیو ایران پخش می‌شود.

این برنامه با روایت بخش‌هایی از زندگی، مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های شهدای بسیجی، تلاش دارد یاد و خاطره این شهیدان را زنده نگه دارد و گوشه‌ای از نقش‌آفرینی آنان را در دفاع از میهن بازگو کند.

رادیو تهران؛ روایتگر پیوند مردم و بسیج در عرصه‌های خدمت و همبستگی ملی

رادیو تهران در هفته پیش رو، با رویکردی اجتماعی، به بازنمایی نقش بسیج در تقویت سرمایه اجتماعی و سازمان‌دهی ظرفیت‌های مردمی می‌پردازد. این شبکه با تمرکز بر مفاهیمی، چون مسئولیت‌پذیری، خدمت‌رسانی و همبستگی ملی، از طریق برنامه‌هایی همچون «دور یک میز» به تبیین کارکرد بسیج در حل مسائل جامعه می‌پردازد. همچنین برنامه‌هایی نظیر «صبح نو، تهران نو»، «عصر تهران»، «تهران تعطیل نیست» و «باغ فیض»، با پرداختن به ابعاد مختلف فرهنگ بسیجی، تصویری از همدلی و حضور فعال مردم در عرصه‌های مختلف خدمت به میهن ارائه خواهند داد.

رادیو فرهنگ؛ با ۲۷ برنامه ویژه، نقش کلیدی بسیج در عرصه‌های اجتماعی را روایت می‌کند

رادیو فرهنگ در هفته پیش رو، با هدف تبیین نقش کلیدی بسیج در عرصه‌های اجتماعی و ترویج فرهنگ مقاومت، مجموعه‌ای گسترده از برنامه‌های متنوع را در قالب ۲۷ نوبت پخش ارائه می‌دهد.

رحمت‌الله ملایی، مدیر طرح و برنامه‌ریزی این شبکه، اعلام کرد که این برنامه‌ها با هدف بازتاب رویداد‌های میدانی و فعالیت‌های جهادی طراحی شده‌اند. در این راستا، برنامه‌های زنده «سفره خورشید»، «بازتاب» و «خط اول حضور» به گفت‌و‌گو با نخبگان و روایت حضور بسیجیان در میادین می‌پردازند. همچنین، برنامه‌هایی نظیر «باغ دانایی»، «کتاب‌گردی» و «سنگر به سنگر»، با تمرکز بر حوزه‌های اندیشه و هنر، جلوه‌های حماسی و ادبیِ فرهنگ مقاومت را برای مخاطبان بازخوانی می‌کنند.

رادیو نمایش؛ با برنامه ویژه «لشکر مخلص»، تحولات و نقش جهادی بسیج را روایت می‌کند

رادیو نمایش با اجرای برنامه زنده و تخصصی «لشکر مخلص»، به مناسبت روز تشکیل بسیج، به تبیین تحولات این سازمان از یک حرکت مردمی به سازمانی ساختارمند در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی می‌پردازد. رضا گل‌سوسن، مدیر گروه برنامه‌های مستند و ترکیبی، ضمن تأکید بر نقش برجسته بسیج در مدیریت بحران‌ها و خدمات امدادی، این نهاد را نماد پیوند ملت و نظام دانست. این برنامه که با تهیه کنندگی طاهره برهانی‌نژاد تهیه شده، با اجرای فاطمه نیرومند و علیرضا تابان، به بررسی دقیق جایگاه و نقش‌آفرینی بسیج در ساختار‌های جدید کشور می‌پردازد.

رادیو قرآن؛ با برنامه‌های ویژه «تسنیم» و «موج ۱۰۰»، فرهنگ ایثار و جهاد بسیج را روایت می‌کند

رادیو قرآن در هفته پیش رو، با تدارک بخش‌های ویژه و اختصاصی در دو برنامه زنده «تسنیم» و «موج ۱۰۰»، به بازخوانی آرمان‌ها و نقش‌آفرینی مقتدرانه بسیج در عرصه‌های مختلف جامعه می‌پردازد. این برنامه‌ها با تمرکز بر تبیین مفاهیم والای فرهنگ ایثار، مقاومت و خودباوری، تلاش می‌کنند ابعاد مختلف تفکر بسیجی و نقش کلیدی این نهاد مردمی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی را برای مخاطبان تبیین کنند. رادیو قرآن در این مسیر، با تأکید بر محور‌هایی همچون جهاد و خدمت صادقانه، به بازنمایی پیوند میان ارزش‌های دینی و فعالیت‌های اجتماعی بسیج در خدمت به جامعه می‌پردازد.

رادیو گفت‌و‌گو؛ با پخش برنامه‌های تخصصی، به تبیین جایگاه و ظرفیت‌های بسیج می‌پردازد

رادیو گفت‌و‌گو در هفته پیش رو، با بهره‌گیری از دیدگاه کارشناسان، نقش بسیج در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی و جهادی را بررسی می‌کند. سید میثم کطائیان، مدیر گروه اجتماعی و سیاسی این شبکه، اعلام کرد که برنامه‌های «سایه روشن» و «رو در رو» از شنبه تا چهارشنبه، محور‌های اصلی هفته بسیج را پوشش خواهند داد. همچنین، پخش قسمت‌های ویژه‌ای از برنامه‌های «علمی‌نو»، «فرهنگسرای گفت‌و‌گو» و برنامه‌های زنده «به وقت گفت‌و‌گو» و «روی موج گفت‌و‌گو»، مکمل این روایت از دستاورد‌ها و ظرفیت‌های این نهاد مردمی خواهد بود.

رادیو اقتصاد؛ با برنامه «سکه صبح»، سالروز تشکیل بسیج مستضعفان را گرامی می‌دارد

رادیو اقتصاد در برنامه صبحگاهی «سکه صبح»، با نگاهی تحلیلی به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفان، به پاسداشت این مناسبت و تبیین جایگاه این نهاد در عرصه‌های مختلف کشور می‌پردازد. فرزانه صادقیان، تهیه‌کننده این برنامه، تأکید کرد که در این اجرا، ضمن گرامیداشت آرمان‌های بسیجیان، بر اهمیت فرهنگ بسیجی و نقش کلیدی آن در تقویت مشارکت اجتماعی و پیشبرد توسعه کشور تمرکز خواهد شد.

رادیو ورزش؛ با ویژه‌برنامه «ایران قهرمان»، نقش مؤثر بسیج در توسعه ورزش کشور را بررسی می‌کند

رادیو ورزش در هفته پیش رو، با پخش ویژه‌برنامه «ایران قهرمان»، به تبیین فعالیت‌های تخصصی و نقش‌آفرینی بسیج در پهنه ورزش کشور می‌پردازد. این برنامه با گفت‌و‌گو با مسئولان مربوطه، به موضوعاتی همچون فرآیند‌های استعدادیابی، حمایت از ورزشکاران و فعالیت‌های سازمان تربیت‌بدنی بسیج می‌پردازد. همچنین در این ویژه‌برنامه، نقش حمایتی جامعه ورزش و به‌ویژه فعالیت‌های تخصصی بسیج در حوزه ورزش بانوان، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

رادیو پیام؛ با روایت جهاد مردمی و اطلاع‌رسانی زنده، به پاسداشت هفته بسیج می‌پردازد

رادیو پیام در هفته پیش رو، با تمرکز بر نقش بسیج در عرصه‌های مختلف کشور، ویژه‌برنامه‌هایی را جهت بازخوانی مسیر ایثارگری و خدمت‌رسانی این نهاد تدوین کرده است. آرمان ستوده، مدیر پخش و نظارت این شبکه، اعلام کرد که برنامه «پیام روز» با پرداختن به ابعاد مختلف فعالیت‌های بسیج — از دوران دفاع مقدس تا اقدامات مدرن در عرصه‌های سازندگی، امدادرسانی در بحران‌ها و محرومیت‌زدایی — نقش این نیروی مردمی را بازتاب می‌دهد. علاوه بر این، بخش‌های اطلاع‌رسانی و پیام‌های کوتاه‌مدت در پخش زنده شبکه، جهت آگاهی‌بخشی دقیق‌تر به مخاطبان از خدمات و مأموریت‌های بسیج، در دستور کار قرار دارد.

رادیو آوا؛ «آوای بسیج»؛ روایت حماسه و تفکر بسیجی

رادیو آوا با تولید برنامه‌ی ویژه‌ی «آوای بسیج»، به بازخوانی جلوه‌های حماسی، فرهنگی و ارزشی این نهاد می‌پردازد. این برنامه با رویکردی ادبی و موسیقایی، از طریق تلفیق متن‌های حماسی، شعر و قطعات موسیقی مرتبط، فضایی برای تبیین مفاهیمی همچون ایثار، فداکاری، مسئولیت‌پذیری و خدمت‌گزاری ارائه می‌دهد. هدف اصلی «آوای بسیج»، انتقال تصویری هنری از فرهنگ و اندیشه‌ی بسیجی و بازنمایی حضور آگاهانه مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سازندگی است تا از این طریق، روحیه همدلی و ایمان را در میان مخاطبان بازتاب دهد.

منبع: معاونت صدا