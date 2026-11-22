باشگاه خبرنگاران جوان - مهرماه امسال بود که طرح ثبت اطلاعات برای افزایش اعتبار کالابرگ کلید خورد و بسیاری ازشهروندان دراین طرح ثبت نام کردند. اما در این بین برای بسیاری از آنها که ثبت نام کردند، افزایش اعتبار لحاظ نشد.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

لطفا پیگیری بفرمایید که چرا ۵۰۰ هزار تومان که بعد از خود اظهاری مهرماه به ما پرداخت شده بود اول آبان ماه مبلغ ۵۰۰ هزار تومانی در کالابرگ اعمال نشده است چه زمانی قرار است پرداخت کنند؟

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