باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بر اساس گزارش المیادین، بغداد درصدد بازگشت نیرو‌های فدرال به اقلیم کردستان و گسترش کنترل دولت مرکزی بر میادین نفتی، منابع گازی و مرز‌های منطقه تا خط سبز است.

در این چارچوب، نیرو‌های فدرال قرار است در مناطقی از جمله میدان گازی کورمور، خورماله و شماری از میادین نفتی مانند بای حسن، جمبور، عین زاله، قیاره و بطمه مستقر شوند. همچنین کنترل مناطق نفتی مخمور و برخی میادین در نینوا، از جمله طاوکی، اتروش، شیخان و سرسنک، به بغداد واگذار خواهد شد.

این تغییرات علاوه بر منابع نفتی، شامل کنترل ۳۲ گذرگاه مرزی رسمی و غیررسمی، تأمین امنیت مرز‌ها و مدیریت فرودگاه‌ها نیز می‌شود. بر اساس این گزارش، اقلیم کردستان در صورت اجرای طرح، حدود ۴۰ درصد از تولید نفت خود و کنترل میدان گازی کورمور، به‌عنوان یکی از منابع اصلی تأمین گاز منطقه، را از دست خواهد داد.

در مقابل، دولت اقلیم کردستان عمدتاً کنترل مراکز شهری و اداری منطقه را حفظ خواهد کرد؛ تحولی که به گفته المیادین، می‌تواند توازن قدرت میان بغداد و اربیل را به‌طور چشمگیری تغییر دهد.

منبع: المیادین