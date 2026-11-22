باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - اندازه‌گیری جرم یک کهکشان آن هم بدون داشتن ترازو کاری بسیار دشوار است. برای حل این مسئله، اخترشناسان حرکت ۱۰،۰۳۶ ستاره دوردست را در هاله کهکشان راه شیری رصد کردند؛ این بزرگ‌ترین نمونه آماری از نوع خود است که تاکنون برای چنین هدفی به کار گرفته شده است.

پژوهشگران با بهره‌گیری از داده‌های رصدخانه‌های «گایا» (Gaia) و «دسی» (DESI)، چهار روش محاسباتی متمایز را به کار بستند و با انجام شبیه‌سازی‌هایی، خطا‌های احتمالی را در محاسبات خود لحاظ کردند.

این مطالعه نشان می‌دهد که جرم کهکشان راه شیری با احتساب هاله ماده تاریک آن تقریباً ۱.۱۹ تریلیون برابر جرم خورشید است. به گفته دانشمندان، بخش عمده‌ای از این جرم را «ماده تاریک» تشکیل می‌دهد؛ ماده‌ای که به‌طور مستقیم قابل مشاهده نیست، اما حضور آن از طریق تأثیر گرانشی‌اش قابل تشخیص است.

تعیین جرم یک کهکشان امری پیچیده است، زیرا بخش قابل‌توجهی از آن در هاله‌ای عظیم از ماده تاریک متمرکز شده که تا فواصلی بسیار دورتر از محدوده ستارگان مرئی امتداد دارد. جرم این هاله را می‌توان با رصد نحوه حرکت ستارگان دوردست تحت تأثیر نیروی گرانش، برآورد کرد.

پژوهشگران داده‌های حاصل از دومین انتشار داده‌های «ابزار طیف‌سنجی انرژی تاریک» (DESI) و سومین انتشار داده‌های رصدخانه فضایی «گایا» را گردآوری کردند. این مجموعه شامل ستارگان متغیر از نوع «آرآر شلیاقی» (RR Lyrae) ستارگانی کهن و تپنده که فاصله آنها با دقت بسیار بالایی قابل اندازه‌گیری است و همچنین ستارگان آبی درخشان بود که حتی در فواصل بسیار دور نیز قابل شناسایی هستند.

این اجرام در فاصله‌ای بین ۱۰،۰۰۰ تا ۹۵،۰۰۰ پارسک از مرکز کهکشان معادل تقریباً ۳۳،۰۰۰ تا ۳۱۰،۰۰۰ سال نوری قرار دارند. رصد این ستارگان به دانشمندان امکان داد تا میدان گرانشی راه شیری را در اعماق هاله آن مطالعه کنند.

این یافته‌ها برای بررسی تاریخچه کهکشان، درک نحوه حرکت «ابر‌های ماژلانی» و پیش‌بینی ادغام احتمالی کهکشان راه شیری با کهکشان «آندرومدا» در آینده، حائز اهمیت هستند.

منبع: Naukatv.ru