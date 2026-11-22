باشگاه خبرنگاران جوان - لیلا تاجگردون مدیرکل حفاظت محیط‌زیست فارس با تشریح اقدامات ۲ سال اخیر برای حفاظت و احیای تالاب بین‌المللی پریشان، تقویت زیرساخت‌های حفاظتی، مشارکت جوامع محلی و کاهش فشار بر منابع آب را از مهم‌ترین محور‌های این برنامه‌ها عنوان کرد.

او نصب دوربین‌های نظارتی، علامت‌گذاری حریم تالاب با ساخت و نصب تابلو‌های هشدار و اطلاع‌رسانی، اجرای طرح ظرفیت‌سازی و آگاهی‌افزایی جوامع محلی، توسعه حفاظت مشارکتی (سیپا)، اجرای برنامه حفاظت، قرق و پایش تالاب و تعمیر پاسگاه محیط‌بانی را از جمله اقدامات انجام‌شده برشمرد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست فارس با اشاره به همکاری با برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) گفت: ۲ طرح «کشاورزی پایدار» و «معیشت سازگار با اکوسیستم تالاب» با هدف بهبود معیشت جوامع محلی و کاهش فشار بر منابع آب، طی دو سال متوالی در روستا‌های حاشیه تالاب اجرا شده است.

به گفته تاجگردون، طرح معیشت در روستا‌های ملا اره، نرگس‌زار، قلعه نارنجی، عرب فامور، هلک و ده‌پاگاه و طرح کشاورزی پایدار در روستا‌های پل آبگینه، حاجی‌آباد، کرایی، ایازآباد، ملا اره، نرگس‌زار و قلعه نارنجی در حال اجراست.

او با اشاره به اعتبارات این برنامه‌ها اظهار کرد: در سال نخست، ۱۴۰۴، مبلغ پنج میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان و در سال جاری پنج میلیارد و ۷۳۲ میلیون تومان برای اجرای این دو طرح اختصاص یافته است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست فارس افزود: در بخش معیشت، شناسایی ظرفیت‌های اشتغال‌زایی، تشکیل گروه‌های معیشتی، مهارت‌آموزی، حمایت از فرآوری و بازاریابی محصولات و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به بازار فروش دنبال شده است.

تاجگردون ادامه داد: در بخش کشاورزی پایدار نیز اصلاح روش‌های آبیاری، مدیریت مصرف آب، بهبود شیوه‌های کشت، آزمایش خاک، کاهش مصرف نهاده‌های شیمیایی و آموزش روش‌های جایگزین در دستور کار قرار گرفته است.

او با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو برای مدیریت مصرف آب و کاهش فشار بر منابع آبی حوضه آبخیز پریشان گفت: تامین نیروگاه خورشیدی برای ۱۲ واحد مسکونی و یک واحد مزرعه کشاورزی پایلوت در روستا‌های پیرامون تالاب، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

به گفته مدیرکل حفاظت محیط‌زیست فارس، این نیروگاه‌ها با ظرفیت پنج کیلووات برای هر واحد و با اعتباری بیش از هفت میلیارد تومان، به‌عنوان راهکاری برای ایجاد معیشت جایگزین، از محل اعتبارات برنامه توسعه سازمان ملل متحد به‌زودی اجرا می‌شوند.

او خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های پایلوت آبیاری نوین در مزارع حوضه آبخیز تالاب نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

تاجگردون با تاکید بر اینکه اقدامات حفاظتی و اجرایی انجام‌شده به‌تنهایی برای احیای پایدار تالاب کافی نیست، تصریح کرد: احیای پریشان نیازمند عزم جدی، هماهنگی مستمر و ایفای مسئولیت همه دستگاه‌های متولی است.

او مدیریت منابع آب، کنترل برداشت‌ها، جلوگیری از بارگذاری‌های غیرمجاز و حفاظت از کل حوزه آبخیز را از ضرورت‌های احیای تالاب دانست و بر همکاری عملی و مسئولانه دستگاه‌های ذی‌ربط تاکید کرد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست فارس همچنین با اشاره به نقش کمیته‌های محلی در مدیریت تالاب‌ها گفت: برگزاری این کمیته‌ها از تکالیف قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌هاست و به ریاست فرمانداران شهرستان‌های تالابی با هدف پیشبرد اقدامات اولویت‌دار دستگاه‌های اجرایی در برنامه‌های جامع مدیریت زیست‌بومی انجام می‌شود.

او افزود: تاکنون ۵۳ جلسه کمیته محلی در شهرستان کازرون برگزار شده و آخرین جلسه کمیته‌های محلی تالاب پریشان به ریاست فرماندار این شهرستان در آذرماه ۱۴۰۴ تشکیل شده است.

تاجگردون با تاکید بر ضرورت ازسرگیری منظم جلسات این کمیته‌ها گفت: تداوم این نشست‌ها می‌تواند زمینه هماهنگی بیشتر، مشارکت جوامع محلی و پیگیری موثر مسائل و مصوبات مرتبط با تالاب را فراهم کند.

او، رویکرد اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست فارس را تداوم و تقویت اقدامات حفاظتی و حرکت از برنامه‌های مقطعی به سمت مدیریت یکپارچه و برنامه‌محور تالاب پریشان عنوان کرد و همراهی همه بخش‌های مسئول را برای بهبود شرایط حوزه آبخیز و احیای پایدار این تالاب ضروری دانست.

تالاب پریشان با وسعت چهار هزار ۳۰۰ هکتار در شرق کازرون در منطقه حفاظت شده ارژن، پریشان واقع شده است. این تالاب یکی از تالاب‌های ثبت شده در کنواسیون بین المللی رامسر است که به همراه تالاب ارژن از طرف یونسکو به عنوان ذخیره گاه زیست کره شناخته شده است.

تالاب و دریاچه پریشان یا فامور کازرون هفتمین تالاب بین المللی کشور است و در ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان کازرون قرار داد.

نام این تالاب از کوه فامور، در شمال شرقی آن گرفته شده است.

این تالاب که در حاشیه جنوبی ارتفاعات زاگرس قرار دارد روزگاری یکی از زیباترین دریاچه‌های آب شیرین کشور بوده است.

پریشان در زمان پرآبی پذیرای بسیاری از پرندگان مهاجردر فصل زمستان بود و به سبب خشکسالی‌های پی درپی چند سال اخیر و همچنین حفر چاه‌های غیرمجاز در اطراف آن به خشکی گرایید.

شهرستان کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری جنوب غرب شیراز قرار دارد.

منبع: محیط زیست فارس