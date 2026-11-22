باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - جعفر مردانی در جلسه ستاد هماهنگی بزرگداشت شهید سرلشکر غلامرضا سلیمانی، این شهید را از مفاخر ملی و فرزند پرافتخار استان دانست و اظهار کرد: شهید سلیمانی با نگاه مردم‌محور، تقویت گروه‌های جهادی، حمایت از اقشار کم‌برخوردار و توسعه فعالیت‌های بسیج سازندگی، خدمات ارزشمندی در کشور به یادگار گذاشت.

وی افزود: بزرگداشت این فرمانده شهید نباید به برگزاری مراسم و سخنرانی محدود شود، بلکه باید ابعاد شخصیتی، اندیشه و خدمات ایشان به‌ویژه در حوزه محرومیت‌زدایی برای نسل جوان تبیین شود.

مردانی با تأکید بر مشارکت دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، رسانه‌ها و تشکل‌های مردمی در این برنامه‌ها، تصریح کرد: لازم است زندگی و مجاهدت‌های شهید سلیمانی در قالب مستند، روایت‌های رسانه‌ای و برنامه‌های فرهنگی به جامعه معرفی شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین خواستار تعریف طرح‌های مشخص خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی در مناطق کمتر برخوردار استان به نام این شهید با مشارکت بسیج سازندگی و دستگاه‌های اجرایی شد.

وی خاطرنشان کرد: بهترین راه پاسداشت شهید سلیمانی، تداوم مسیر خدمت صادقانه، توجه به محرومان، مسئولیت‌پذیری و گره‌گشایی از مشکلات مردم است.