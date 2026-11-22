باشگاه خبرنگاران جوان -سردار عبدالرضا آزادی، رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت سپاه، صبح امروز در نشست سیاست‌گذاری کنگره ۱۰ هزار شهید آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدا جهاد فی‌سبیل‌الله است گفت: کنگره شهدا نباید به برگزاری یک اجلاسیه چندروزه محدود شود، بلکه باید به جریانی فرهنگی، مستمر و اثرگذار در جامعه تبدیل شود.

وی در مراسم کنگره شهدای آذربایجان شرقی با بیان اینکه بزرگداشت شهدا اقتدارآفرین و امیدآفرین است، اظهار کرد: گرامیداشت یاد شهدا، جامعه و به‌ویژه نسل جوان را به ادامه راه پرافتخار آنان تشویق می‌کند؛ از این رو باید تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود را برای انجام شایسته این رسالت به میدان آورد.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت سپاه با اشاره به ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده افزود: باید فرهنگی را ترویج کنیم که امیدآفرین باشد و دشمن را از تحقق اهداف خود مأیوس کند.

آزادی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره ضرورت هنرمندانه برگزار کردن کنگره‌ها و یادواره‌های شهدا تصریح کرد: ایشان تأکید داشتند که ظرافت‌ها و ریزه‌کاری‌های زندگی شهدا جز با زبان هنر قابل انتقال نیست و باید برای آثار تولیدشده در این حوزه، مخاطب‌یابی و جریان‌سازی صورت گیرد.

وی ادامه داد: فیلمی که تولید می‌شود باید دیده شود و کتابی که به نگارش درمی‌آید باید خوانده شود؛ بنابراین صرف تولید اثر کافی نیست و باید راه‌های مؤثر برای رساندن پیام شهدا به همه آحاد جامعه را پیدا کنیم.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت سپاه، دو مأموریت اصلی فعالان فرهنگی این عرصه را مورد توجه قرار داد و گفت: جهاد نخست، تولید آثار هنری فاخر و هنرمندانه برای انتقال پیام شهیدان و جهاد دوم، تلاش برای دیده‌شدن این آثار و شناسایی مخاطبان آنهاست.

آزادی با بیان اینکه کنگره شهدا یک جریان فرهنگی مستمر است، نه صرفاً یک مراسم دو روزه، خاطرنشان کرد: تقویم برگزاری کنگره‌ها پنج‌ساله شده و یادواره‌های شهدا نیز باید به‌صورت سالانه برگزار شوند تا فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه زنده و پویا باقی بماند.

وی با قدردانی از مسئولان استان آذربایجان‌شرقی و نماینده ولی‌فقیه در استان، ظرفیت‌های فرهنگی و هنری این خطه را مورد اشاره قرار داد و افزود: آذربایجان‌شرقی، استان فضل و هنر و دارای هویت برجسته ملی و قومی است و باید از این ظرفیت برای ترویج فرهنگ شهدا بهره گرفت؛ چراکه شهیدان مظهر همه ارزش‌ها و فضیلت‌های جامعه هستند.

آزادی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله آل‌هاشم، امام جمعه شهید تبریز، از تلاش‌های دست‌اندرکاران کنگره‌های گذشته، به‌ویژه استاندار فقید آذربایجان‌شرقی و سردار خرم، قدردانی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ذائقه نسل نوجوان و جوان در تولید آثار فرهنگی و رسانه‌ای گفت: امروز تلفن همراه و فضای مجازی بخش مهمی از زندگی نوجوانان را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین تولید فیلم‌های کوتاه و فاخر و آثار رسانه‌ای مخاطب‌پسند می‌تواند در انتقال مفاهیم و ارزش‌های دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت بسیار مؤثر باشد.