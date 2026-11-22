باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - مراسم افتتاحیه دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه طلاب و روحانیون اهل سنت کردستان با حضور نناینده ولی فقیه در کردستان و جمعی از علما، روحانیون و شرکت‌کنندگان برگزار شد.

در این دوره از مسابقات، ۱۷۰ نفر از طلاب و روحانیون اهل سنت استان در رشته‌های مختلف قرآنی از جمله قرائت تحقیق و حفظ قرآن کریم و در دو بخش آقایان و بانوان با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قرآن کریم؛ کتابی جذاب، معنویت‌زا و معرفت‌آفرین

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در کردستان، در این مراسم با اشاره به اهمیت انس با قرآن کریم گفت: قرآن کتابی بین‌الدفتین است که در دریای بیکران معارف آن، ابعاد مختلفی برای هدایت و رشد انسان وجود دارد.

وی با بیان اینکه قرآن کریم دارای سه ویژگی برجسته جذابیت، معنویت‌زایی و معرفت‌آفرینی است، افزود: نخستین ویژگی قرآن، جذابیت آن است؛ جذابیتی که در فصاحت، بلاغت، نظم کلمات و ساختار ادبی این کتاب آسمانی جلوه‌گر شده است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان ادامه داد: بسیاری از قواعد صرف و نحو و مباحث ادبی زبان عربی با استناد به آیات قرآن کریم شکل گرفته‌اند و اندیشمندان و مفسران بزرگ، آثار ارزشمندی را برای تبیین ابعاد ادبی و زبانی قرآن تألیف کرده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی با اشاره به جایگاه قرآن اظهار کرد: قرآن از نظر فصاحت و بلاغت در جایگاهی قرار دارد که سخنوران و ادیبان عرب، توان مقابله با آن را نداشته‌اند و آیات الهی همچنان به عنوان نمونه‌ای بی‌نظیر از زیبایی و استواری کلام شناخته می‌شود.

وی دومین ویژگی قرآن کریم را معنویت‌زایی دانست و گفت: ارتباط با قرآن، به ویژه در اوقات سحر و خلوت شبانه، موجب آرامش و تعالی روح انسان می‌شود. تلاوت آیات الهی می‌تواند انسان را در برابر دشواری‌ها مقاوم کرده و به او آرامش درونی ببخشد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان تاکید کرد: قرآن تنها یک کتاب برای تلاوت نیست، بلکه مایه آرامش، امید و استقامت انسان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی، معرفت‌آفرینی را سومین ویژگی قرآن عنوان کرد و گفت: آیات قرآن انسان را به شناخت جهان، انسان و نشانه‌های الهی در آفاق و انفس دعوت می‌کند.

وی افزود: قرآن کریم در طول تاریخ نه تنها کهنه نشده، بلکه با گذشت زمان، تازگی و پویایی خود را حفظ کرده و پاسخگوی نیازهای معرفتی انسان در دوره‌های مختلف است.

انقلاب اسلامی مفاهیم قرآنی را به عرصه عمل آورد

حجت‌الاسلام طاها توکلی، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان، نیز در مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات گفت: یکی از فرصت‌هایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی فراهم شد، تبدیل مفاهیم قرآنی به مصادیق عملی در جامعه بود.

وی افزود: مفاهیمی مانند عزت، ایثار، فداکاری، شهادت، مجاهدت و ایستادگی در برابر استکبار، پیش از این در قالب مفاهیم قرآنی مطرح بودند، اما انقلاب اسلامی زمینه‌ای ایجاد کرد تا این آموزه‌ها در عرصه اجتماعی و سیاسی به صورت عینی و عملی تحقق پیدا کنند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان اظهار کرد: قرآن کریم زمانی در زندگی انسان و جامعه اثرگذار خواهد بود که ایمان قلبی، تذکر زبانی و عمل به آیات الهی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

حجت‌الاسلام توکلی گفت: قرآن کریم انسان را به استوارترین و بهترین مسیر هدایت می‌کند و راهی را که این کتاب آسمانی برای سعادت بشر ترسیم کرده، دارای اصالت و استحکام است.

وی با تأکید بر ضرورت تبیین مفاهیم قرآن برای نسل جوان افزود: علما، روحانیون و ماموستایان باید معارف قرآنی را با مسائل روز جامعه پیوند دهند و مفاهیم این کتاب آسمانی را به زبان قابل فهم برای نوجوانان و جوانان تبیین کنند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان ادامه داد: نسل امروز، نسلی پرسشگر است و برای پاسخگویی به نیازهای فکری و اعتقادی آن باید از ظرفیت قرآن، حلقه‌های قرآنی و برنامه‌های معرفتی در مساجد و محلات استفاده کرد.

حجت‌الاسلام توکلی خاطرنشان کرد: تبیین سنت‌های الهی و وعده‌های قرآن برای نسل جدید، موجب تقویت هویت دینی و افزایش باور جوانان به اصالت، کارکرد و جامعیت قرآن کریم می‌شود.

افزایش مشارکت طلاب و روحانیون در مسابقات قرآن

ماموستا آداک، معاون فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، نیز با اشاره به استقبال طلاب و روحانیون اهل سنت از این دوره از مسابقات گفت: در دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم، ۱۷۰ شرکت‌کننده (۷۶ خانم و ۹۴ آقا) در رشته‌های مختلف قرآنی حضور دارند.

وی افزود: این مسابقات در رشته‌های قرائت تحقیق و حفظ قرآن کریم برگزار می‌شود و آقایان و بانوان در بخش‌های جداگانه با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

معاون فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور اظهار کرد: استقبال از این دوره از مسابقات نسبت به دوره‌های گذشته افزایش داشته است و حضور طلاب و روحانیون در چنین برنامه‌هایی نشان‌دهنده علاقه و توجه آنان به قرآن کریم و معارف الهی است.

ماموستا آداک با بیان اینکه برگزاری این مسابقات فرصتی برای شناسایی استعدادهای قرآنی است، گفت: تلاش شده است رقابت‌ها با دقت، نظم و رعایت معیار‌های داوری برگزار شود تا زمینه معرفی افراد برتر و تقویت فعالیت‌های قرآنی در میان طلاب و روحانیون اهل سنت فراهم شود.

وی تأکید کرد: مسابقات قرآن کریم علاوه بر ایجاد فضای رقابت سالم، موجب تقویت انس با قرآن، افزایش انگیزه برای تلاوت و حفظ آیات الهی و گسترش فعالیت‌های قرآنی در میان جامعه روحانیون و طلاب می‌شود.

دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه طلاب و روحانیون اهل سنت کردستان در رشته‌های قرائت تحقیق و حفظ قرآن کریم و در دو بخش آقایان و بانوان برگزار می‌شود.