باشگاه خبرنگاران جوان - سید علی‌نقی طبیب‌لقمانی در بازدید از روستا‌های بخش مرکزی زرقان، با همراهی فرماندار این شهرستان و علی شیروانی‌دوست، مدیر بنیاد مسکن زرقان، اظهار کرد: اجرای پروژه‌های عمران روستایی باید با نگاه جامع به نیاز‌های واقعی مردم و متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه دنبال شود و در این مسیر، طرح‌های معیشت‌محور و پروژه‌هایی که زمینه اشتغال، درآمدزایی و تقویت اقتصاد محلی را فراهم می‌کنند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

او افزود: هدف بنیاد مسکن تنها بهسازی معابر و توسعه زیرساخت‌های کالبدی نیست، بلکه باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و اقتصادی روستاها، زمینه ارتقای کیفیت زندگی، افزایش ماندگاری جمعیت و ایجاد فرصت‌های جدید معیشتی برای روستاییان فراهم شود. بر همین اساس، تسریع در اجرای پروژه‌های مصوب، رفع موانع اجرایی و استفاده بهینه از منابع و اعتبارات باید با جدیت دنبال شود.

بازنگری طرح هادی ۵ روستا و اجرای طرح در ۶ روستا

مدیر بنیاد مسکن شهرستان زرقان، گزارشی از اقدامات و عملکرد این بنیاد در سطح روستا‌های شهرستان ارائه کرد و با اشاره به اهداف بنیاد مسکن در حوزه عمران روستایی اظهار کرد: توسعه موزون کالبدی روستاها، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، تأمین عادلانه امکانات، تسهیل امور زندگی روستاییان، ارتقای سطح بهداشت عمومی و فراهم‌سازی زمینه توسعه متناسب با شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر منطقه، از مهم‌ترین اهداف و مأموریت‌های بنیاد مسکن در این حوزه است.

علی شیروانی‌دوست، بازنگری و اجرای طرح‌های هادی روستایی را از اقدامات شاخص بنیاد مسکن شهرستان زرقان برشمرد و گفت: بازنگری و تهیه مجدد طرح هادی برای پنج روستا با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال و اجرای طرح هادی در شش روستا، از جمله اقدامات انجام‌شده در راستای ساماندهی و توسعه بافت روستا‌های شهرستان است.

او همچنین از تملک پنج هکتار از اراضی ملی، واگذاری یک قطعه زمین و ساماندهی دو قطعه تصرفی خبر داد و افزود: این اقدامات در راستای ساماندهی کاربری اراضی و پاسخگویی به نیاز‌های مرتبط با مسکن روستایی انجام شده است.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان زرقان همچنین در تشریح اقدامات بهسازی و عمران روستایی بیان کرد: عملیات آسفالت به مساحت ۱۳ هزار و ۲۷۹ مترمربع از معابر روستا‌های فیض‌آباد، اتابک، مهمان‌آباد و مهریان با اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد و ۱۹۶ میلیون ریال اجرا شده است.

وی ادامه داد: اجرای عملیات ابنیه در روستا‌های ملک‌آباد، دولت‌آباد، کلاه‌سیاه، درمنه‌زار ۲ و مقرب ۱ با اعتباری بالغ بر ۴۷ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال نیز از دیگر اقدامات بنیاد مسکن شهرستان به شمار می‌رود.

شیروانی‌دوست همچنین از اجرای عملیات بهسازی در هفت روستای دیگر خبر داد و گفت: این پروژه‌ها در روستا‌هایی از جمله چاه‌سرخ، خیرآباد، فشنگان و سایر روستا‌های شهرستان، با اعتبار مصوب ۱۵۸ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال در حال اجراست.

او در پایان با اشاره به نقش تعامل دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد برنامه‌های عمران روستایی خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن شهرستان زرقان با پیگیری مطالبات مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت اعتبارات عمرانی، اجرای پروژه‌های توسعه و بهسازی روستا‌ها را با جدیت دنبال می‌کند و تلاش دارد با تکمیل طرح‌های در دست اجرا، گام‌های مؤثری در ارتقای زیرساخت‌ها، بهبود کیفیت زندگی و تقویت زمینه‌های توسعه پایدار روستایی بردارد.

در این بازدید میدانی، مسائل و مشکلات حوزه عمران و توسعه روستایی، نیاز‌های زیرساختی و درخواست‌های اهالی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تعامل و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع و پاسخگویی مؤثر به مطالبات روستاییان تأکید شد.

منبع: بنیاد مسکن فارس