باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یونان، قبرس و اسرائیل رزمایش مشترک هوایی و دریایی در شرق دریای مدیترانه برگزار کردند؛ اقدامی که نشان‌دهنده تعمیق همکاری‌های نظامی میان این سه طرف است.

این رزمایش در جنوب قبرس برگزار شد و هم‌زمان، هواپیما‌های یونانی و اسرائیلی نیز عملیات پیچیده هوایی را در جنوب جزیره کرت اجرا کردند. منابع نظامی این فعالیت‌ها را نمایش آمادگی عملیاتی و ارسال پیامی منطقه‌ای توصیف کردند.

در اواسط ماه نوامبر، ناوچه یونانی «آدریاس»، ناوچه موشک‌انداز نیروی دریایی اسرائیل با نام «آی‌ان‌اس سوفا» و شناور گشتی فراساحلی گارد ملی قبرس با نام «یوانیدیس»، تمرین‌هایی را برای ترسیم تصویر عملیاتی سطح دریا، مقابله با تهدید‌های هوایی و اجرای مانور‌های رزمی انجام دادند. دو فروند جنگنده اف-۱۶ یونان که در پایگاه هوایی «آندریاس پاپاندرئو» در پافوس مستقر هستند، نقش تهدید هوایی را در این تمرین‌ها شبیه‌سازی کردند.

یک منبع ارشد نظامی گفت حضور تجهیزات هوایی و دریایی هر سه در این منطقه، با کاهش زمان واکنش و بهبود قابلیت همکاری میان نیرو‌ها و تجهیزات، برتری تاکتیکی ایجاد می‌کند.

در همین حال، هواپیما‌های یونانی و اسرائیلی تمرین سوخت‌گیری هوایی را بر فراز بخش جنوبی دریای کرت انجام دادند. ۴۰ فروند جنگنده اف-۱۶ یونان از یک هواپیمای سوخت‌رسان نیروی هوایی اسرائیل سوخت دریافت کردند؛ اقدامی که به خلبانان یونانی امکان داد مهارت‌های سوخت‌گیری هوایی خود را حفظ کنند و برای عملیات‌های دوربرد آموزش ببینند.

فعالیت‌های ماه نوامبر در ادامه آزمایش‌های شلیک واقعی نیروی دریایی یونان و اسرائیل در دریای میرتوآن انجام شد که در آن موشک‌های هدایت‌شونده «اسپایک اِن‌اِل‌اواس» به کار گرفته شدند. این آزمایش‌ها بخشی از فرایند پذیرش سامانه‌های جدید از سوی نیروی دریایی یونان بود و نخستین رزمایش شلیک واقعی مشترک میان دو نیروی دریایی به شمار می‌رفت.

همکاری‌های دو طرف به حوزه تأمین تسلیحات نیز گسترش یافته است. هوانوردی نیروی زمینی یونان در حال تکمیل آزمایش‌های نخستین بالگرد آپاچی مجهز به موشک‌های اسرائیلی اسپایک اِن‌ال‌اواس است و قرار است نخستین شلیک آزمایشی آن در ماه دسامبر انجام شود.

یونان همچنین در حال دریافت تسلیحات تهاجمی «رمپِیج» و «اسپایس» اسرائیل برای جنگنده‌های اف-۱۶ وایپر خود است. انتظار می‌رود نخستین سامانه‌های توپخانه راکتی «پالس» در پاییز سال ۲۰۲۷ به این کشور تحویل داده شوند.

آتن و نیکوزیا نیز سامانه‌های اسرائیلی را برای تقویت پدافند هوایی خود انتخاب کرده‌اند. یونان روند خرید سامانه‌های «اسپایدر اِی‌آی‌او»، «باراک اِم‌ایکس» و «دیویدز اسلینگ» را پیش می‌برد.

منبع:ای کاتمرینی