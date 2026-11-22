باشگاه خبرنگاران جوان- بیست ونهمین دوره مسابقات هاپکـیدو WHC قهرمانی کشور بانوان در قزوین برگزار شد. در این رقابت ها با حضور ۱۸۰ ورزشکار در بخش کیوروگی و ۴۸ ورزشکار در بخش هوشین‌سول در قالب ۱۰ تیم از استان‌های تهران، البرز، قزوین، مازندران، سمنان، خراسان رضوی و یزد و به مدت ۲ روز (۲۸ و ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵) در مجموعه ورزشی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار گردید.

در پایان این رقابت‌ها و در رده بندی تیمی، تیم بانوان استان مازندران با کسب ۱۷۶۰ امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم‌های استان گیلان و قزوین به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم ایستادند.