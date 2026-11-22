باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - تعمیرات اساسی ترانسفورماتور قدرت ۵۲۰ مگاولت‌آمپری، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین تجهیزات صنعت برق حرارتی، به مراحل پایانی رسیده است؛ در ادامه محمدباقر لطفی، مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، با اشاره به اهمیت تعمیر و نگهداری تجهیزات راهبردی صنعت برق اظهار کرد: پشتیبانی فنی، مهندسی و تعمیراتی از نیروگاه‌های کشور از مأموریت‌های اصلی این شرکت در راستای حفظ زیرساخت‌های صنعت برق و کمک به پایداری شبکه سراسری است افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات، ارتقای آمادگی عملیاتی و تقویت توان تولید نیروگاه‌ها نیازمند دانش مهندسی، نیروی انسانی متخصص و برخورداری از ظرفیت‌های تعمیراتی قابل اتکاست.

لطفی با بیان اینکه ترانسفورماتور‌های قدرت از حساس‌ترین تجهیزات در چرخه تولید و انتقال انرژی الکتریکی محسوب می‌شوند، گفت: تعمیرات اساسی این تجهیزات به‌ویژه در ظرفیت‌های بالا، به دانش تخصصی، شناخت دقیق ساختار تجهیز و تسلط بر فرآیند‌های تعمیر، عایق‌کاری و انجام آزمون‌های فنی نیاز دارد.

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با تأکید بر توان متخصصان داخلی در اجرای پروژه‌های پیچیده تعمیراتی تصریح کرد: این عملیات با بهره‌گیری از دانش بومی، تجربه عملیاتی و ظرفیت نیروی انسانی متخصص در حال انجام است و توانمندی متخصصان ایرانی را در اجرای مأموریت‌های حساس صنعت برق نشان می‌دهد.

لطفی همچنین با اشاره به نقش کارگروه‌های تخصصی در اجرای این پروژه خاطرنشان کرد: اجرای موفق چنین طرح‌هایی می‌تواند به کاهش وابستگی به خدمات تخصصی خارجی، صیانت از تجهیزات راهبردی و افزایش قابلیت اطمینان نیروگاه‌ها کمک کند.

گفتنی است، تعمیرات اساسی ترانسفورماتور ۵۲۰ مگاولت‌آمپری نیروگاه شهید سلیمی نکا با توجه به ظرفیت و اهمیت این تجهیز در ساختار الکتریکی نیروگاه، یکی از پروژه‌های تخصصی صنعت تعمیرات نیروگاهی کشور به شمار می‌رود که تکمیل آن می‌تواند در پشتیبانی از استمرار تولید برق و پایداری شبکه نقش مؤثری داشته باشد.