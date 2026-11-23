باشگاه خبرنگاران جوان - مانی حدادی کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با «رادیو اقتصاد» درمورد وضعیت بازار خودرو گفت: در اواخر هفته گذشته، قیمت لاستیک و روغن موتور از شمولیت قیمت‌گذاری دستوری خارج شد و قیمت‌گذاری آن آزاد شد و طبیعی است که بخش عمده‌ای از جامعه که خریداران و متقاضیان هستند موضع منفی داشته باشند. زیرا ۳۰ درصد به قیمت لاستیک اضافه شده و این موضوع بر بازار خودرو تأثیر می‌گذارد. البته روغن و لاستیک خودرو تحت فشار بوده‌اند و باید به تولیدکننده و مصرف‌کننده نگاه کلان داشت و مشخص نیست که در بازار آزاد شوک اولیه ۳۰ درصدی باشد یا بیشتر؟

حدادی ادامه داد: بیمه مرکزی برخی از تغییرات را از ابتدای آذرماه برای خودروها اعلام کرده و قرار است که از امروز، خریداران خودروهای صفر کیلومتر الزامی برای تهیه بیمه شخص ثالث نداشته باشند و گفته شده است زمانی که خودرو تحویل گرفته شد باید بیمه شخص ثالث تهیه شود و برخی از شرکت‌ها زمانی که می‌خواهند خودرو ثبت‌نام کنند هزینه بیمه شخص ثالث را دریافت می‌کنند و پس از چند ماه خودرو را تحویل می‌دهند که امکان دارد تغییر نرخ به وجود بیاید. به همین دلیل، گفته شده است که بیمه شخص ثالث باید زمان تحویل انجام شود؛ نه زمان خرید.

این کارشناس بازار خودرو گفت: از امروز، اعلام خسارت به صورت آنلاین انجام می‌شود و برخی از شرکت‌های بیمه‌ای این کار را انجام می‌دادند، امّا قرار است که به صورت اجباری انجام شود. یعنی افراد نیازی نیست که خیلی به شرکت‌ها مراجعه کنند و یا کارشناس بیمه‌ای حضور پیدا کند و افراد، تصاویر را برای شرکت بیمه‌ای ارسال می‌کنند و در صورتی که کافی و استناد به اعلام خسارت باشد شرکت، هزینه را پرداخت می‌کند.

حدادی افزود: تقریباً ۱۰ روز است که ماجرایی شروع شده و این است که ایران خودرو، ۱۰ هزار دستگاه خودرو را به مجموعه‌ای عرضه کرده است و این موضوع حاشیه‌برانگیز شد که اگر ایران‌خودرو، این تعداد خودرو را داشت به چه دلیل تحویل نمی‌داده است؟ ایران خودرو بیانیه‌ای داد که مجوز داشته است و سازمان ایدرو بیانیه‌ای داده و گفته است که ایران‌خودرو با وجود ادعایی که کرده است هیچ گونه مجوزی از کمیته خودرو نداشته است.