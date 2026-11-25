باشگاه خبرنگاران جوان - ردیف خودروهای فرسوده پشت درب مراکز اسقاط صرفاً خودروهایی نیستند که عمر آن ها تمام شده است بلکه پشت هر یک از آن‌ها مالکی است که باید تصمیم بگیرد با خودروی قدیمی خود چه کاری انجام دهد.

قانون برای خروج این خودروها از خیابان‌ها تکلیف مشخص کرده است و خودروسازان باید متناسب با تولید خود گواهی اسقاط ارائه دهند و دولت نیز، برای سرعت گرفتن نوسازی مقرراتی را تغییر داده است، امّا بین چیزی که قانون پیش‌بینی کرده است و آن چه که مالک خودرو در عمل با آن رو‌به‌رو می‌شود هنوز فاصله زیادی وجود دارد و سوال این که ارزش واقعی یک خودروی فرسوده به چه میزان است؟ و چه مبلغی به صاحب آن می‌رسد؟

چرا برخی از مراکز اسقاط خودرو با کمبود مراجعه‌کننده رو‌به‌رو شده‌اند و طرح‌های جایگزینی تا چه اندازه برای مردم در دسترس است؟ و مبلغ اسقاط چه زمانی به حساب مالک واریز می‌شود؟چرا اسقاط خودرو برای برخی از افراد به صرفه نیست و چه موانعی جلوی نوسازی ناوگان را گرفته است؟ آیا مشوق‌ها توانسته‌اند پاسخگو باشند؟

محمّدحسین گودرزی، نائب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو در این مورد گفت: برای خودروی سواری دو راه وجود دارد؛ یا افراد می‌توانند از طرح جایگزین استفاده کنند. یعنی هر خودرویی که می‌خواهند را از خودروسازان انتخاب کرده و در قرعه‌کشی شرکت کنند و مشخصات فردی و خودروی خود را وارد کنند که در این صورت، اگر اسم آنها در قرعه‌کشی انتخاب شود آنها به یک مرکز اسقاطی معرفی می‌شوند که در نزدیک‌ترین نقطه کشور است و اگرچه در حال حاضر، بیشترین فعالیت در زمینه جایگزین را «ایران خودرو» و «سایپا» دارند، امّا این‌طور نیست که محدودیت داشته باشند و دیگران نتوانند استفاده کنند و هر کدام از خودروسازان که بخواهند این کار را انجام دهند هیچ ممانعتی برای آن‌ها وجود ندارد.»

گودرزی ادامه داد: راه دوم این است که افراد به مراکز اسقاط مراجعه کنند و با قیمت مصوبی که برای گواهی اسقاط آنها تعیین شده است قیمت خودروی فرسوده مشخص می‌شود و در این صورت، آنها می‌توانند به صورت نقدی پول آن را از مرکز اسقاط دریافت کرده و آن را به مرکز اسقاط واگذار کنند که خود مرکز فرآیند اسقاط را انجام می‌دهد و از گواهی‌های آن می‌توان استفاده کرد.

نائب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو در رابطه با اقدامات انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو تصریح کرد: انجمن صنفی شعاری دارد به نام «آسمان آبی من» که این موضوع آرزوی واقعی انجمن و همه مراکز اسقاط کشور است که یک روز در این کشور، آسمان آبی و به دور از آلودگی داشته باشیم و این موضوع هدف اصلی اسقاط است.

او گفت: از سال ۱۳۸۵ که اسقاط در کشور شروع شده است فرآیند‌های زیادی را طی کرده‌ایم و متأسفانه دستورالعمل‌هایی در آن زمان ارائه شد که حتی برخی از آنها مغایر با قانون بوده است، امّا خوشبختانه، با تصویب آیین‌نامه اجرایی، در حال حاضر مسیر قانونی؛ مشخص است که به چه صورت می‌توان مسیر را طی کرد.

گودرزی درمورد قیمت گواهی اسقاط خودروی سواری ادامه داد: برای هر خودرو، سه گواهی تشکیل می‌شود، امّا خوشبختانه برای مالکان خودرو‌های فرسوده، بر اساس قانون قیمت‌گذاری به انجمن صنفی واگذار شده است و این انجمن قیمت جدید را اعلام و به ستاد ارائه کرده است و ریاست ستاد نیز، در این خصوص در حال فعالیت هستند.

برای هر گواهی اسقاط خودرو چه مبلغی تعیین شده است؟

نائب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو بیان کرد: بر اساس پیشنهاد انجمن، هر خودروی فرسوده معادل با ۳۰۰ میلیون تومان است. یعنی هر گواهی اسقاط باید ۱۰۰ میلیون تومان باشد که در این میان، با توجه به این که تعداد گواهی تاکسی متفاوت است و قیمت‌گذاری بسته به مدل آن دارد در نتیجه، از ۶ – ۴ گواهی و قیمت ۶۰۰-۴۰۰ میلیون تومان برای آن درنظر گرفته شده است و برای وانت نیز، مدل و این که آیا ۱ تن به بالاست یا خیر؟ بسیار مهم است که از ۶- ۴ تن درنظر گرفته شده است.

گودرزی گفت: به دلیل مشکلاتی که تاکنون داشته است متأسفانه، در این ۲۰ سال، اسقاط زیادی را نداشته‌ایم که می‌توان به آماده نبودن زیرساخت‌ها اشاره کرد. امّا در حال حاضر، زیرساخت‌ها در حال آماده شدن هستند و ان شاءالله شاهد خواهیم بود که موتورسیکلت‌های فرسوده نیز، از رده خارج می‌شوند و برای هر موتور سیکلت فرسوده ۲ گواهی درنظر گرفته شده و هر گواهی، ۳۶ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

نائب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو تصریح کرد: هر قدر قیمت گواهی اسقاط افزایش پیدا کند به مالکان خودرو‌های فرسوده کمک کرده و در مقابل، به مراکز اسقاط ضرر وارد کرده‌ایم. زیرا باید سرمایه بیشتری را به کار بگیرند. به طور مثال؛ خودرویی که قیمت گواهی آن ۱۸۰ میلیون تومان بوده است را می‌توانستند حدود ۱۸۰ میلیون تومان خریداری کنند ولی امروز با آن قیمت نمی‌توان خریداری کرد. در نتیجه، این مراکز اسقاط خودرو به سرمایه بیشتری نیاز دارند، امّا با توجه به این که شرایط مالکان خودرو‌های فرسوده درنظر گرفته شود این قیمت مشخص شده است و ان شاءالله، شرایطی به وجود بیاید که در آینده بتوانیم به صورت مجدد قیمت‌گذاری را متعادل‌تر کنیم و مالکان خودرو‌های فرسوده بتوانند خودرو‌های نو خریداری کنند.

با توجه به این که مشوق‌ها برای اسقاط خودرو باید به نحوی باشند که دارندگان خودرو‌های فرسوده ترغیب شوند برای این که این نوع خودرو‌های خود را از رده خارج کرده و جایگزین کنند، امّا نکته حائز اهمیت این است حمایت‌هایی که وجود داشته‌اند برای این منظور انگیزه‌ای ایجاد نمی‌کنند.

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت درمورد مشوق‌ها گفت: مشوق‌ها به دو صورت هستند؛ بخشی از آنها تسهیلاتی‌اند که بتوانند به راحتی در اختیار قرار بگیرند و بخش دیگر، وجود خودروی جایگزین است که اگر ما وام بدهیم، امّا خودرویی وجود نداشته باشد و اسقاط هم کنیم مالک خودرو، خودرویی ندارد که اسقاط کند. به همین دلیل، این زنجیره را باید با یکدیگر دید و ما در وزارت صمت به عنوان سیاست‌گذار حوزه صنعت و در ستاد که ریاست آن بر عهده وزارت صمت است این موضوع را دنبال می‌کنیم. در نتیجه، باید به سمت تسهیلاتی برویم که ناشی از صرفه‌جویی سوخت است و هرقدر خودرو فرسوده را اسقاط کنیم صرفه‌جویی سوخت رخ می‌دهد و از محل آن صرفه‌جویی سوخت، منابع در اختیار قرار گرفته می‌شوند تا بتوانیم حمایت کنیم و ما در وزارت صمت، دو منبع برای این منظور پیش‌بینی کرده‌ایم؛ منبعی که به صورت یک و نیم درصد به صندوق صنایع پیشرفته وزارت صمت واریز می‌شود و این مبالغ صندوق را در بانک اهرم می‌کنیم و از این طریق، تسهیلات در اختیار قرار می‌دهیم و منابع پایدار، منابع حاصل از صرفه جویی سوخت هستند که تا به حال محقق نشده است و برای این منظور پیگیر هستیم و خوشبختانه، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت شکل گرفته است و در حال حاضر، با آنها جلساتی داریم و در حال پیگیری هستیم.

۱۲ همت؛ بودجه صندوق صنایع پیشرفته برای متقاضیان اسقاط خودرو

سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: مبلغ ۱۲ همت از طریق صندوق صنایع پیشرفته در اختیار متقاضیان اسقاط خودرو قرار می‌گیرد و در حال حاضر، با صحبتی که با بانک‌ها شده است اقدامات مربوط به تعداد ۱۱۲ هزار دستگاه خودرویی که در سال ۱۴۰۵ اسقاط شده‌اند از محل همین منابع انجام می‌شود و در سال ۱۴۰۴ با وجود شرایط جنگ، ۲۰۵ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۳، ۳۵۰ هزار دستگاه اسقاط شده‌اند و بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو، تولیدکنندگان خودرو باید به ازای هر ۴ دستگاه خودرو، یک دستگاه خودرو اسقاط کنند.

آیا روند اسقاط خودرو رو به رشد بوده است؟

محمّد صادق حاتمی، رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده درمورد ارائه مشوق‌های جدید برای اسقاط گفت: روند اسقاط خودرو خوب است و از شهریور ماه تاکنون، حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط داشته‌ایم و در مجموع، ۶۸ هزار دستگاه اسقاط شده‌اند و تا پایان سال برنامه‌ریزی داریم که هدف ۲۵۰ هزار دستگاه سال جاری را تحقق دهیم و در مقایسه با سال گذشته، روند رو به بالا داشته باشیم و در برخی از حوزه‌ها رشد خوبی داشته‌ایم. مثلاً سال گذشته، در حوزه خودرو‌های تجاری شرایط نامطلوبی داشتیم که سال جاری توانستیم در حوزه کشنده‌ها حدود ۴ هزار و ۳۰۰ دستگاه اسقاط انجام دهیم که در سال‌های گذشته، رکورد محسوب می‌شود و قبلاً با چنین روندی رو‌به‌رو نبوده‌ایم و در حوزه خودرو‌های تجاری می‌توانیم روند جدیدی را ثبت کنیم.

حاتمی درمورد چالش‌های اسقاط خودرو گفت: چالش‌هایی وجود داشتند که اسقاط خودرو با فراز و فرود‌هایی رو‌به‌رو بوده است.

ما پس از مصوب شدن قانون ساماندهی شدن صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰ و اصلاحیه آن در سال ۱۴۰۱، آیین‌نامه‌ای را تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو داشته‌ایم که روند اسقاط خودرو را متناسب با تولید کشور برنامه‌ریزی نکرده است. یعنی در آیین نامه قبلی به ازای هر ۱۲ دستگاهی که شماره‌گذاری می‌شده است و خودروی نوشماره وارد ناوگان می‌شده یک خودرو از ناوگان خارج می‌شده است. این در حالی است که ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تأکید کرده بود که به ازای هر ۴ خودرو، خودروی شماره‌گذاری جدید باید یک خودرو از ناوگان خارج شود. در نتیجه، این اصلاح را در دستور کار قرار داده‌ایم و حدود ۱ سال است که برای این منظور زمان گذاشته‌ایم و ذی نفعان متعددی برای آن نظر دادند و در تاریخ ۲۴ تیر ماه مصوب شد و بر اساس قانون، به ازای هر ۴ خودرو، در حال حاضر یک خودرو اسقاط انجام می‌شود و این عدد کمی است و باید به تناظر یک به یک به ازای یک خودروی ورودی و خروجی برسد و بتوانیم آن را موردبازنگری قرار دهیم و قانون را اصلاح کنیم.

رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده ادامه داد: یکی دیگر از چالش‌ها این بود که بر اساس آیین‌نامه‌ای که به ازای هر ۱۲ خودرو، یک خودرو اسقاط می‌شد اگر ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط می‌شود. در نتیجه، حدود یک میلیون و صد هزار دستگاه خودرو ورودی به ناوگان داریم و این موضوع باعث می‌شود که فرسودگی افزایش پیدا کند و اگر ظرفیت‌های مراکز اسقاط به کار گرفته شوند و اسقاط انجام شود آن اسقاط مورد مصرف نیست. یعنی گواهی اسقاطی که تولید شده انباشت می‌شود.

حاتمی بیان کرد: در سال ۱۴۰۳، حدود ۳۴۹ هزار دستگاه خودرو اسقاط داشته‌ایم که رکورد اسقاط ۱۰ سال قبل آن بود و حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو انباشت کرد و به سال ۱۴۰۴ انتقال پیدا کرد و اگر تا پایان سال ۱۴۰۴، اسقاط انجام نمی‌دادیم گواهی اسقاط موردنیاز شماره‌گذاری خودرو‌ها وجود داشت و این یکی از چالش‌هایی بود که سرمایه در گردش و یا سرمایه گذاری مراکز اسقاط در این حوزه کم شد و فرار سرمایه را داشتیم و اتفاق‌های دیگری که در کشور رخ دادند در این حوزه تأثیرگذار بوده‌اند، امّا اصلی‌ترین دلیل فراز و فرود این بود که انباشت گواهی اسقاط و انباشت مراکز اسقاط داشتیم که جذابیت سرمایه گذاری را کم کرده بود.

رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده تصریح کرد: تا شهریور ماه انباشت سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ را عرضه می‌کردیم و اسقاط هم انجام می‌شد و از شهریور ماه، با توجه به اصلاح آیین‌نامه‌ای که انجام شد روند مصرف گواهی اسقاط افزایش پیدا کرد. یعنی در گذشته، به ازای هر ۱۲ خودرو، یک خودرو معادل سه گواهی اسقاط مصرف می‌شد، امّا در حال حاضر، به ازای هر ۴ خودرو، سه گواهی اسقاط مصرف می‌شود و مصرف گواهی اسقاط افزایش پیدا کرد و بر اساس نیازی که وجود دارد در حال حاضر، به ازای یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه، ۳۰۰ هزار دستگاه اسقاط لازم است و به روز هستیم.

حاتمی گفت: ما در کشور حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه ظرفیت داریم و با ظرفیتی که در حال حاضر در مراکز اسقاط وجود دارد توان این را داریم که بتوانیم به ازای یک میلیون خودروی ورودی به ناوگان، یک میلیون خودروی فرسوده از ناوگان خارج و اسقاط کنیم و باید هزینه‌هایی که اسقاط به خودروسازان و واردکنندگان تحمیل می‌کند را درنظر بگیریم و نمی‌توانیم همه فشار هزینه‌ای را به خودروساز وارد کنیم. زیرا خودروساز نیز، بر اساس محاسباتی که انجام می‌دهد هزینه را از مشتری دریافت می‌کند و تلاش کرده‌ایم محل مصرف گواهی اسقاط خودرو را از خودروساز و واردکننده به محل مصرف‌های جدیدی منتقل کنیم و قانون‌گذار ظرفیتی را درنظر گرفته است و مشوق‌هایی درنظر گرفته شده‌اند که از محل صرفه‌جویی می‌توانیم اسقاط و نوسازی ناوگان را انجام دهیم و بخشی از گواهی‌ها و خودرو‌هایی که اسقاط می‌شوند را از محل صرفه جویی، تأمین مالی کنیم و این هزینه صرفاً از مشتریان و مردمی که متقاضی خرید خودرو هستند دریافت نشود.