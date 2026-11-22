باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- از زمان عرضه در روز پنج‌شنبه، بازی «GTA ۶» صحنه جهانی را تحت تسلط خود درآورده و با ثبت رکورد‌هایی در تاریخ صنعت سرگرمی، تنها در نخستین روز انتشار و به لطف تقاضای عظیم عمومی، میلیارد‌ها دلار درآمد کسب کرده است.

این بازی از جایگاه یک محصول دیجیتالِ صرف فراتر رفته و به یک پدیده فرهنگی و سیاسی جهانی بدل شده است؛ پدیده‌ای که میلیون‌ها واکنش را برانگیخته و بحث‌های گسترده‌ای را پیرامون تأثیرات و محتوای خود به راه انداخته است.

روز جمعه، شرکت «راک‌استار گیمز» (Rockstar Games) اعلام کرد که این عنوان در ۲۴ ساعت نخستِ عرضه، ۳.۷۹ میلیارد دلار درآمد داشته است؛ رقمی که پنج برابرِ درآمد نسخه پیشین آن، یعنی «GTA ۵» (منتشرشده در سال ۲۰۱۳) است و حتی از فروش فیلم «انتقام‌جویان: پایان بازی» (Avengers: Endgame) نیز پیشی می‌گیرد.

علاوه بر این، این بازی ۳۲.۵ میلیون پیش‌سفارش ثبت کرد و در وب‌سایت «متاکریتیک» (Metacritic) — که مرجع جمع‌آوری نقد‌های منتقدان است — امتیاز فوق‌العاده ۹۹ از ۱۰۰ را به دست آورد.

بزرگ‌ترین تولید در تاریخ صنعت سرگرمی

داستان ششمین قسمت از این مجموعه که در «وایس سیتی» (Vice City) — کلان‌شهری خیالی با الهام از میامی — می‌گذرد، ماجرای «جیسون» (یک سرباز سابق) و «لوسیا» را از طریق روایتی عمیق و سینمایی دنبال می‌کند.

این نسخه جدید دارای مکانیک‌های گیم‌پلی واقع‌گرایانه‌تری است؛ به طوری که بازیکنان باید سطح سوخت را مدیریت کنند، با حضور گسترده نیرو‌های امنیتی و پلیس دست و پنجه نرم کنند و به نگهداری از خانه‌ها و وسایل نقلیه خود بپردازند. عرضه این بازی حاصل هشت سال توسعه فشرده است؛ دوره‌ای که شاهد دو بار به تعویق افتادن تاریخ انتشار و یک حادثه بزرگ هک در سال ۲۰۲۲ بود.

از سرگرمی تا سیاست

ابعاد این پدیده بسیار فراتر از ارقام مالی است؛ پلتفرم «ویزی‌برین» (Visibrain) تنها در یک روز بیش از ۲.۶ میلیون پست مرتبط با این بازی را رصد کرد که از حجم گفت‌و‌گو‌ها پیرامون جام جهانی ۲۰۲۶ نیز بیشتر بود.

در اروپا، این بازی حتی به ابزاری سیاسی تبدیل شد. در فرانسه، «گابریل اتل» — که از نامزد‌های احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ به شمار می‌رود — از محبوبیت این بازی در کمپین انتخاباتی خود بهره برد و ویدیویی منتشر کرد که یک میلیون بار دیده شد.

در همین حال، معترضان در کشور‌های فرانسه، آلمان و ایتالیا نیز با در دست داشتن پلاکارد‌ها و نشانه‌هایی که از هویت بصری این بازی الهام گرفته شده بودند، در تجمعات حضور یافتند. روی یکی از تابلو‌ها نوشته شده بود: «سرقت قرن در دنیای واقعی در حال وقوع است»؛ اشاره‌ای به شرایط اقتصادی کنونی. برند‌های بزرگی همچون تویوتا و برگر کینگ نیز به‌سرعت از پالت رنگی و سبک بصری این بازی در تبلیغات خود بهره گرفتند.

با وجود انتقاد‌های دیرینه مبنی بر اینکه این مجموعه به جرم و جنایت جلوه‌ای باشکوه می‌بخشد، همچنان به عنوان یک نماد فرهنگی باقی مانده است که به شکلی درخشان، ناهنجاری‌های اجتماعی را به باد هجو می‌گیرد. این موضوع گواهی است بر اینکه بازی‌های ویدیویی دیگر صرفاً سرگرمی‌هایی زودگذر نیستند؛ بلکه همچون آینه‌ای در برابر تحولات اجتماعی عمل می‌کنند؛ رسانه‌ای که تأثیر آن می‌تواند با رویداد‌های بزرگ جهانی برابری کند.

منبع: راشا تودی