باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از تمدید مجوز واردات حدود ۵ هزار دستگاه اتوبوس خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، افزایش تسهیلات خرید اتوبوس از ۱۰ به ۱۵ میلیارد تومان و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تسریع نوسازی ناوگان در دستور کار قرار گرفته است.

اکبری با اشاره به وضعیت ناوگان اتوبوسی کشور اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون و در پی مصوبه دولت برای واردات اتوبوس، حدود ۲۰۰ دستگاه به ناوگان اتوبوسی کشور اضافه شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۴ هزار دستگاه اتوبوس در کشور وجود دارد، افزود: از این تعداد، حدود ۷ هزار دستگاه کمتر از ۲۰ سال عمر دارند و قابلیت تردد در مسیرهای طولانی را دارا هستند. البته بخشی از این اتوبوس‌ها نیز مشمول ضوابط سن فرسودگی می‌شوند، اما با توجه به شرایط فعلی کشور همچنان امکان فعالیت و جابه‌جایی مسافر در مسافت‌های طولانی را دارند.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به اینکه در مصوبه اولیه، واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس پیش‌بینی شده بود، گفت: به دلایل مختلف، از جمله مشکلات مربوط به تخصیص ارز، این مصوبه به‌طور کامل اجرایی نشد؛ از این رو، دولت اخیراً مجوز واردات اتوبوس را تمدید کرده و در حال حاضر امکان واردات حدود ۵ هزار دستگاه اتوبوس فراهم شده است.

اکبری ادامه داد: در حال حاضر به‌صورت جدی پیگیر اجرای این مصوبه و تسریع در واردات اتوبوس‌ها هستیم. یکی از مهم‌ترین موضوعات در این زمینه، تأمین و تخصیص ارز و موضوع دیگر، فراهم کردن تسهیلات و منابع مالی مورد نیاز برای واردکنندگان و متقاضیان خرید اتوبوس است.

وی با اشاره به پیگیری افزایش تسهیلات خرید اتوبوس تصریح کرد: در گذشته میزان این تسهیلات حدود ۱۰ میلیارد تومان بود، اما با توجه به افزایش قیمت اتوبوس‌ها، به دنبال آن هستیم که این رقم به ۱۵ میلیارد تومان افزایش پیدا کند تا متقاضیان بتوانند راحت‌تر برای واردات و تأمین اتوبوس اقدام کنند.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به تغییر شرایط متقاضیان واردات اتوبوس بیان کرد: پیش از این، صرفاً شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان امکان انجام واردات را داشتند، اما از اواخر سال گذشته این محدودیت برداشته شد و تمامی بازرگانان و سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند.

اکبری با بیان اینکه این تصمیم با استقبال سرمایه‌گذاران مواجه شده است، گفت: در حال حاضر تعداد قابل توجهی از واردکنندگان خارج از مجموعه شرکت‌های حمل‌ونقل برای ورود به این حوزه اعلام آمادگی کرده‌اند و حدود ۲ تا ۳ هزار متقاضی نیز برای مشارکت در واردات اتوبوس وجود دارند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت مناطق آزاد کشور در زمینه واردات اتوبوس خبر داد و افزود: با مجموعه اقداماتی که در حال انجام است، از جمله پیگیری تأمین منابع تسهیلاتی، تسهیل شرایط واردات و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران، امیدواریم بتوانیم روند ورود اتوبوس‌های جدید به ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای را سرعت ببخشیم و بخشی از نیاز کشور در این حوزه را جبران کنیم.