باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - عباس زارع، مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به چالش‌های کمبود فضا و تجهیزات سرویس‌های بهداشتی، آبخوری‌ها و بوفه‌ها در برخی مناطق کشور گفت: در شهر تهران تمامی مدارس دارای سرویس بهداشتی هستند و مواردی که با مشکلاتی روبه‌رو بوده، با پیگیری‌های انجام‌شده حل شده است؛ ضمن اینکه دستگاه‌های ذی‌ربط برای پاسخگویی به هرگونه گزارش احتمالی در این زمینه آمادگی کامل دارند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران در خصوص تفکیک وظایف نگهداری و تعمیرات فضا‌های آموزشی افزود: تعمیر و نگهداری جاری مدارس از نظر قانونی بر عهده آموزش و پرورش است، اما در مواردی که مشکلات سازه‌ای مطرح باشد، اداره‌کل نوسازی مدارس ورود کرده و وظایف خود را انجام می‌دهد.

۵۷.۳ درصد از مدارس تهران نیازمند مقاوم‌سازی است

زارع درباره وضعیت استحکام بنای مدارس پایتخت ادامه داد : ۵۷.۳ درصد از مدارس استان تهران باید مقاوم‌سازی شوند. تهران از نظر سرانه فضای آموزشی شرایط نسبتاً مطلوبی دارد، اما هم‌زمان بحث تخریب و بازسازی و نیز مقاوم‌سازی مدارس فرسوده در اولویت کاری این اداره‌کل قرار دارد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران تصریح کرد: با تداوم حمایت‌ها، مباحث مربوط به سرانه فضای آموزشی که به عنوان یک اولویت در استانداری و سازمان نوسازی دنبال می‌شود، تا سال ۱۴۰۷ به سرانجام برسد و گام بعدی نهضت مدرسه‌سازی در استان برداشته شود.

وی تأکید کرد که استان تهران از ظرفیت بالایی برخوردار است و با فروش املاک مازاد از طریق مولدسازی، می‌توان مشکل فضای آموزشی را به راحتی حل و استاندارد‌های لازم را در مدارس پیاده‌سازی کرد.