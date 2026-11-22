باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی دهقان معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس گفت: توسعه زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی، ساماندهی امور و اجرای برنامه‌های توانمندسازی، سه محور اصلی حمایت از اتباع و مهاجرین خارجی در این استان است.

او با تشریح بخشی از اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر اظهار کرد: حوزه اتباع و مهاجرین خارجی، حوزه‌ای گسترده و چندبعدی است که در کنار وظایف قانونی و حاکمیتی، موضوعاتی همچون ساماندهی، خدمات‌رسانی، توانمندسازی، زیرساخت، بهداشت و درمان، آموزش و مسائل اجتماعی را نیز دربرمی‌گیرد.

دهقان افزود: بر همین اساس، تلاش بر این بوده است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و همکاری دستگاه‌های مختلف، اقدامات به‌صورت هدفمند و با اولویت نیاز‌های واقعی مجموعه دنبال شود.

معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس گفت: توسعه زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی، ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی و اجرای برنامه‌های توانمندسازی، از مهم‌ترین محور‌های فعالیت‌های این اداره کل بوده است.

تقویت زیرساخت‌ها و همکاری با کمیساریا

دهقان اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی، تقویت زیرساخت‌های عمرانی، تأسیساتی و خدماتی اداره کل و مجموعه‌های تابعه بوده است.

او افزود: در این دوره، ضمن پیگیری مستمر نیاز‌های عمرانی و تأسیساتی، نیازسنجی دقیق‌تری از امکانات مورد نیاز مجموعه و کارکنان انجام شد و برای رفع آنها از ظرفیت‌های موجود استفاده شد.

معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس ادامه داد: یکی از ظرفیت‌های مهمی که مورد توجه قرار گرفت، همکاری با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بود.

به گفته دهقان، به‌عنوان رابط اداره کل با کمیساریا، پیگیری پروژه‌های مشترک در دستور کار قرار گرفت و در زمینه جذب و اجرای برخی پروژه‌های چندجانبه، دستاورد‌های قابل توجهی در استان حاصل شد.

او تصریح کرد: از جمله این دستاورد‌ها می‌توان به احداث و تجهیز مدارس و همچنین تأمین تجهیزات مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد.

معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس، توانمندسازی و حمایت اجتماعی را از دیگر محور‌های این اقدامات دانست و گفت: در زمینه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ویژه اتباع افغانستان، پیگیری‌هایی برای برگزاری دوره‌های مهارتی انجام شد تا زمینه افزایش مهارت و توانمندی افراد فراهم شود.

دهقان افزود: همچنین، خانواده‌های کم‌برخوردار و افراد نیازمند در جامعه اتباع خارجی شناسایی و برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های حمایتی به کمیساریا معرفی شدند.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در اردوگاه مراقبتی شیراز اظهار کرد: در این اردوگاه، مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی، خدماتی و امنیتی به اجرا درآمد.

معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس افزود: از جمله مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به احداث ساختمان شماره دو محل نگهداری اتباع غیرمجاز در سه طبقه، بازسازی و نوسازی سالن شماره یک و ارتقای زیرساخت‌های امنیتی اردوگاه اشاره کرد.

دهقان ادامه داد: راه‌اندازی ایکس‌ری، نصب دوربین‌های نظارتی، توسعه روشنایی و افزایش ارتفاع دیوار‌های پیرامونی نیز در این اردوگاه انجام شد.

او گفت: همزمان، زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی اردوگاه نیز مورد توجه قرار گرفت و اقداماتی از جمله نصب سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، راه‌اندازی و تجهیز آشپزخانه و ساماندهی انبار‌های نگهداری کالا و مواد غذایی انجام شد.

به گفته معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس، این اقدامات با هدف ارتقای شرایط عمومی مجموعه، افزایش نظم و امنیت و بهبود فرآیند‌های خدماتی صورت گرفت.

دهقان با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در مهمانشهر سروستان گفت: نوسازی و تعویض شبکه آب، نصب پایه‌های روشنایی و فعال‌سازی برخی واحد‌های خدماتی و اشتغال‌زا بخشی از اقدامات انجام‌شده در این مهمانشهر است.

وی افزود: واحد‌های فعال‌شده شامل خیاطی، فروشگاه مواد غذایی، بلوک‌زنی، ماشین‌شویی و تعویض روغن است.

معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس تصریح کرد: این اقدامات با هدف بهبود زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت‌های خدماتی و ایجاد زمینه‌های اشتغال انجام گرفته است.

دهقان اظهار کرد: از زمان پذیرش این مسئولیت نیز با حمایت و اعتماد دکتر احمدی، مدیرکل، و همراهی همکاران، تلاش شد در کنار استمرار برنامه‌های جاری، برخی ظرفیت‌های جدید نیز فعال شود.

او افزود: در این دوره، تاسیس شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس یکی از اقدامات مهم بود که با هدف ایجاد زمینه مناسب برای تامین مسکن کارکنان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و موجود شکل گرفت.

معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس گفت: در حوزه مهمانشهر سروستان نیز تلاش شد نگاه مجموعه صرفا معطوف به مسائل جاری نباشد و ظرفیت‌های اقتصادی موجود در مهمانشهر شناسایی و برای تقویت منابع و توان شورای خودگردان مهمانشهر مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته دهقان، این موضوع می‌تواند در آینده به افزایش توان مدیریتی و خدماتی مهمانشهر کمک کند.

او، فعال شدن کارگروه موارد خاص را یکی از اقدامات موثر در حوزه ساماندهی امور دانست و گفت: با فعال شدن این کارگروه، تلاش شده است درخواست‌های مربوط به احیای کارت‌های آمایش و برخی پرونده‌های انتقالی با دقت و انسجام بیشتری بررسی و برای تعیین تکلیف آنها تصمیم‌گیری شود.

معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس افزود: هدف اصلی این است که ضمن رعایت قوانین و ضوابط، فرآیند رسیدگی به درخواست‌های واجد شرایط با نظم و سرعت بیشتری انجام شود.

دهقان تاکید کرد: آنچه بیان شد تنها بخشی از فعالیت‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر است و طبیعتا حجم قابل توجهی از اقدامات روزمره، پیگیری‌های اداری، هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و خدماتی که در طول سال انجام می‌شود، قابل بیان نیست.

او خاطرنشان کرد: هیچ‌یک از این اقدامات را نمی‌توان حاصل تلاش یک فرد دانست و آنچه در این سال‌ها اتفاق افتاده، نتیجه حمایت و راهبری استاندار فارس به‌عنوان مدیریت ارشد استان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، مدیرکل، همدلی و مشارکت کارکنان اداره کل و همکاری دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های بین‌المللی بوده است.

معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس افزود: اعتقاد بر این است که در مجموعه‌ای با ماموریت‌های گسترده و حساس، موفقیت زمانی حاصل می‌شود که همه اعضای مجموعه در یک مسیر و با یک هدف مشترک حرکت کنند.

دهقان گفت: رویکرد این اداره کل در ادامه مسیر نیز بر ساماندهی امور، ارتقای زیرساخت‌ها، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بین‌المللی، توانمندسازی، کاهش آسیب‌ها و ارائه خدمات هدفمند و موثر استوار خواهد بود.

او ابراز امیدواری کرد: با استمرار این همدلی و همکاری، گام‌های موثرتری در جهت انجام ماموریت‌های اداره کل و خدمت به جامعه هدف برداشته شود.

منبع: استانداری فارس