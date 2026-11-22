باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خلیفه احمد العمادی، فرمانده موقت فرماندهی عملیات مشترک قطر، در جریان سفر آلون مارشال، رئیس عملیات مشترک نیرو‌های مسلح انگلیس، به دوحه با وی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وزارت دفاع قطر اعلام کرد دو مقام نظامی در این دیدار درباره موضوعات مورد علاقه مشترک و راه‌های تقویت و توسعه همکاری‌ها میان دو کشور تبادل نظر کردند.

بر اساس اعلام این وزارتخانه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، شماری از افسران ارشد نظامی دو طرف نیز در این دیدار حضور داشتند.

سعود بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر دفاع قطر، روز شنبه در دوحه با برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، دیدار و درباره مسائل مورد اهتمام مشترک دو کشور گفت‌و‌گو کرد.

منبع: الجزیره