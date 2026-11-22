باشگاه خبرنگاران جوان – عباس عاشوری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان از ثبت نخستین مشاهده گزارش شده سه قطعه از گونه نادر خروس کولی ابروسفید در پناهگاه حیات وحش سلکه واقع در محدوده تالاب بین‌المللی انزلی خبر داد.

به گفته او، سه قطعه از این گونه ارزشمند برای نخستین بار، بر اساس اطلاعات و مستندات ثبت شده، در پناهگاه حیات وحش سلکه مشاهده شده است. این مشاهده توسط پدرام خلیلی انجام شده و تصاویر این پرندگان نیز به ثبت رسیده است.

معاون محیط زیست گیلان با اشاره به اهمیت جهانی این گونه نادر افزود: خروس کولی ابروسفید از پرندگان بسیار کمیاب جهان است که بر اساس طبقه‌بندی اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) در رده به‌شدت در معرض خطر انقراض قرار دارد.

عاشوری تصریح کرد: بر اساس ارزیابی سال ۲۰۱۸ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت که در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است، جمعیت جهانی این گونه حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار قطعه برآورد شده که از این تعداد، حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ قطعه پرنده بالغ بوده‌اند. این ارقام مربوط به ارزیابی یاد شده است و نباید به عنوان سرشماری قطعی جمعیت جهانی در سال جاری تلقی شود؛ با این حال، بیانگر اهمیت حفاظت از این گونه و زیستگاه‌های مورد استفاده آن در مسیر‌های مهاجرت است.

او همچنین گفت: با توجه به جمعیت محدود و وضعیت حفاظتی این پرنده در مقیاس جهانی، مشاهده ۳ قطعه از خروس کولی ابروسفید در تالاب بین‌المللی انزلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بار دیگر ارزش زیستی این تالاب و نقش آن در میزبانی از پرندگان مهاجر را نمایان می‌کند.

معاون محیط زیست گیلان از آغاز فعالیت مرکز جامع آموزش پرنده‌نگری در پناهگاه حیات وحش سلکه خبر داد و افزود: این مرکز در پنجشنبه و جمعه دو هفته اخیر فعالیت خود را در قالب برنامه بازدید عمومی آغاز کرده و بستری برای حضور علاقه‌مندان، دوستداران محیط زیست و شهروندان به‌منظور آشنایی نزدیک‌تر با دنیای پرندگان و اهمیت تالاب‌ها فراهم آورده است.

به گفته عاشوری، مشاهده خروس کولی ابروسفید در این پناهگاه، فرصت ارزشمندی برای علاقه‌مندان، به ویژه پرنده‌نگر‌ها فراهم کرده است تا با حضور در مرکز پرنده‌نگری سلکه و استفاده از تجهیزات تخصصی نظیر تلسکوپ و دوربین دوچشمی، این گونه کمیاب را از فاصله مناسب مشاهده کرده و با ویژگی‌های زیستی و ضرورت حفاظت از آن آشنا شوند.

او با بیان اینکه هدف از راه‌اندازی این مرکز، توسعه آموزش‌های محیط‌زیستی، ترویج فرهنگ پرنده‌نگری مسئولانه و معرفی ظرفیت‌های طبیعی تالاب است، تصریح کرد: فراهم کردن امکان بازدید عمومی از چنین زیستگاه‌هایی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش آگاهی جامعه نسبت به اهمیت تنوع زیستی و ضرورت حفاظت از گونه‌های کمیاب ایفا کند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان تأکید کرد: بازدید از زیستگاه پرندگان باید همراه با رعایت اصول حفاظتی باشد و علاقه‌مندان ضمن استفاده از تجهیزات و مشاهده پرندگان از فاصله مناسب، از نزدیک شدن، ایجاد سروصدا، تعقیب یا هرگونه اقدامی که آرامش پرندگان را برهم بزند، خودداری کنند.

منبع: روابط عمومی محیط زیست گیلان