باشگاه خبرنگاران جوان - عطر شهادت و ایثار بار دیگر فضای شیراز را فراگرفته است؛ شهروندان این دیار این روز‌ها در فضایی آکنده از حزن فاطمی و شکوه مقاومت، میزبان کبوتران خونین‌بالی هستند که پس از دهه‌ها جست‌و‌جو در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس، به وطن بازگشته‌اند تا با حضور ملکوتی خود، یاد و خاطره دوران دفاع مقدس را در متن زندگی شهری جاری سازند.

سعید جعفری، دبیر کمیته خادم‌الشهدای شهرداری شیراز، در تشریح جزئیات حضور این کاروان معنوی در شهر اظهار کرد: این کلان‌شهر در ایام فاطمیه افتخار میزبانی از کاروان ۲۰ شهیدی «شاهدان بصیر» را بر عهده داشته است؛ شهدایی که پیکر‌های مطهرشان پس از چند دهه تفحص به آغوش میهن بازگشته و حضورشان فضایی معنوی و پرشکوه در شیراز ایجاد کرده است.

او با اشاره به میزبانی منطقه ۵ شیراز از شهدای گمنام افزود: پیکر مطهر یکی از این شهدا روز ۲۲ آبان‌ماه، هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، در بوستان شهدا تشییع و خاکسپاری شد و پیکر شهید دیگر نیز در روز ۲۸ آبان‌ماه در بوستان شهید مطهری به خاک سپرده شد تا این بوستان‌ها به پایگاه‌های دائمی ترویج فرهنگ ایثار تبدیل شوند.

جعفری تصریح کرد: برنامه‌های میزبانی از این کاروان معنوی تداوم دارد و امشب نیز آیین استقبال و وداع با یک لاله فاطمی در شب وفات حضرت‌ام‌البنین (س) در بلوار شهید چمران، واقع در منطقه یک شیراز، برگزار می‌شود تا شهروندان در این نقطه نیز از عطر حضور شهید بهره‌مند شوند.

دبیر کمیته خادم‌الشهدای شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: همچنین فردا و به مناسبت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، چهارمین شهید از این مجموعه در محدوده همت جنوبی، واقع در منطقه ۴ شیراز، میهمان مردم ولایت‌مدار این منطقه خواهد شد.

او با تأکید بر این موضوع که حضور شهدا در فضا‌های عمومی و بوستان‌ها موجب انسجام‌بخشی معنوی به محیط شهری می‌شود، گفت: این عزیزان چراغ‌های هدایت جامعه هستند و حضورشان در بوستان‌ها، این فضا‌ها را به زیارتگاه‌های دلدادگان اهل‌بیت (ع) و کانون‌های نشر ارزش‌های انقلاب اسلامی بدل می‌سازد.

جعفری همچنین با تقدیر از مشارکت گسترده شهروندان خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم این برنامه‌ها و همراهی مردم فهیم شیراز، فرهنگ ایثار و مقاومت همواره در تاروپود جامعه جاری بماند و یاد و نام شهیدان راهنمای مسیر نسل‌های آینده باشد.

گفتنی است، میزبانی بوستان‌ها و اماکن مذهبی شیراز از شهدای تفحص‌شده کاروان «شاهدان بصیر»، پیوندی ماندگار میان فضای شهری و ارزش‌های اصیل دفاع مقدس رقم زده است؛ رویدادی که با حضور شهدا در مناطق مختلف شهر، عطر معنویت و پایداری را در بوستان‌های شیراز طنین‌انداز کرده است.

منبع: شهرداری شیراز