باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سرهنگ محمد برامکی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، با اشاره به جایگاه و فلسفه شکل‌گیری بسیج اظهار کرد: بسیج را نباید صرفاً یک واژه، عنوان یا تشکیلات اداری و نظامی دانست؛ بسیج یک مکتب، تفکر و فرهنگ مبتنی بر ایمان، مسئولیت‌پذیری، ایثار و خدمت به مردم است.

یکی از بخش‌های مهم سخنان معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان به فعالیت‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی اختصاص داشت

برکی در این زمینه با اشاره به اقدامات قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) و مجموعه بسیج سازندگی استان گفت: تاکنون در قالب این ظرفیت، عملیات آبرسانی به ۳۰۰ روستا در لرستان انجام شده است؛ اقدامی که نقش مهمی در بهبود دسترسی ساکنان مناطق روستایی به آب آشامیدنی داشته است.

وی با اشاره به اجرای طرح آبرسانی در منطقه سندران شهرستان دورود اظهار کرد: در یکی از طرح‌های در دست اجرا، آبرسانی به چهار روستا دنبال می‌شود که با بهره‌برداری از آن، حدود ۱۳ هزار نفر از مزایای این پروژه برخوردار خواهند شد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) همچنین از اقدامات تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل(ع) در مناطق مختلف استان خبر داد و گفت: در برخی مناطق، روستاهایی که سال‌ها با مشکل دسترسی به آب سالم و بهداشتی مواجه بودند، با مشارکت نیروهای جهادی و ظرفیت دانشگاهی در مسیر رفع این مشکل قرار گرفته‌اند.

وی تأکید کرد: تأمین آب سالم و بهداشتی علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی، نقش مستقیمی در سلامت خانواده‌ها و پیشگیری از بیماری‌ها دارد و به همین دلیل، طرح‌های آبرسانی از اولویت‌های مهم فعالیت‌های محرومیت‌زدایی به شمار می روند.