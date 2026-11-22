باشگاه خبرنگاران جوان؛سجاد هدایت پور- علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، در حاشیه مراسم تقدیر از قهرمانان مدال‌آور این رشته، بر ضرورت استفاده از تجربه پیشکسوتان و حمایت از کشتی‌گیران برای موفقیت در المپیک ۲۰۲۸ تأکید کرد.

دبیر با اشاره به جایگاه پیشکسوتان کشتی گفت: باید از این افراد یاد بگیریم و جوان‌ترها نیز از تجربه آنها استفاده کنند. ما مدیون پیشکسوتان هستیم و حضور آنها به نسل جوان انگیزه می‌دهد. از پیشکسوتان می‌خواهم در مسیر آماده‌سازی برای المپیک به ما کمک کنند تا بتوانیم مدال‌های بیشتری کسب کنیم.

رئیس فدراسیون کشتی با بیان اینکه این رشته یکی از پرمدال‌ترین رشته‌های ورزشی در بازی‌های آسیایی و المپیک است، اظهار کرد: باید تلاش کنیم در المپیک ۲۰۲۸ تعداد مدال‌های طلای کشتی را افزایش دهیم. تاکنون بیش از ۳۰۰ مدال در این رشته کسب کرده‌ایم که نشان‌دهنده عملکرد کشتی ایران است.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع پاداش قهرمانان اشاره کرد و گفت: به معاون رئیس‌جمهور، می‌گفتم چرا ورزشکاری که طلای جهان را کسب کرده باید ۶۰۰ میلیون تومان پاداش بگیرد؟ طلای المپیک فقط با طلای جام جهانی قابل قیاس است.