باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - مراسم وداع با پیکر مطهر شهید گمنام با حضور مردم شهیدپرور و دانشجو معلمان در معراج شهدای شهرکرد برگزار شد.

حاضران در این مراسم با قرائت فاتحه و ادای احترام، با پیکر این شهید گمنام وداع کردند.

پیکر مطهر این شهید قرار است ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح روز دوشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۵، با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، استادان، دانشجومعلمان و اقشار مختلف مردم در دانشگاه فرهنگیان چهارمحال‌وبختیاری تشییع و تدفین شود.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تمهیدات لازم برای برگزاری مراسم تشییع و تدفین شهید گمنام در دانشگاه فرهنگیان شهرکرد اندیشیده شده و محل تدفین و مقدمات برگزاری آیین نیز آماده است.

این دانشگاه روز دوشنبه میزبان شهیدی خواهد بود که نامش گمنام، اما یاد و آرمان‌هایش در تاریخ این سرزمین ماندگار است.

در ادامه بیننده این تصاویر باشید.