باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - آپتی علاءالدینوف، فرمانده نیرو‌های ویژه اخمات روسیه اعلام کرد شمار مزدوران اروپایی در صفوف نیرو‌های مسلح اوکراین کاهش یافته است؛ زیرا کشور‌های اروپایی در حال جذب نیرو برای تقویت ارتش‌های خود هستند و مزدوران نیز با تلفات سنگین و عدم پایبندی اوکراین به مفاد قراردادهایشان مواجه شده‌اند.

علاءالدینوف گفت کشور‌های اروپایی به‌طور فعال شهروندان خود را برای تقویت نیرو‌های نظامی جذب می‌کنند و در نتیجه، تعداد کمتری از اروپایی‌ها حاضر به جنگ با روسیه هستند.

وی افزود مزدورانی که پیش‌تر به اوکراین آمده بودند، از دشواری جنگ و تلفات سنگین خود سخن گفته‌اند و دیگر نمی‌توانند مانند گذشته بدون مواجهه با مقاومت و خطر جدی در میدان نبرد فعالیت کنند.

به گفته این فرمانده روس، مزدوران اروپایی همچنین دیگر از جایگاه و امتیازات سابق در ارتش اوکراین برخوردار نیستند و برخورد نامناسب با آنها و عمل نکردن به تعهدات، موجب شده برخی از پیوستن به نیرو‌های اوکراینی منصرف شوند.

وزارت دفاع روسیه نیز بار‌ها اعلام کرده است که اوکراین از مزدوران خارجی در جنگ استفاده می‌کند و نیرو‌های روسی به حمله به مواضع آنان ادامه خواهند داد.

منبع: اسپوتنیک