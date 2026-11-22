باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجید آنجفی، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، در نشست خبری با اعضای انجمن واردکنندگان کود و سم ایران، با اشاره به چالش‌ها و دستاوردهای اخیر بخش کشاورزی، اصلاح ساختار حمایت‌ها و تغییر شیوه توزیع نهاده‌ها و یارانه‌های کشاورزی را از ضرورت‌های این بخش دانست و اظهار کرد: با توجه به حساسیت تأمین امنیت غذایی و انتظارات موجود از بخش کشاورزی، تغییر در سیاست‌های حمایتی با وجود محدودیت‌های اعتباری و شرایط اقتصادی کشور، اقدامی ضروری برای اصلاح ساختار تولید است.

وی با اشاره به ضرورت اجرای قوانین مرتبط با ساماندهی و هدفمندسازی یارانه‌ها افزود: بخشی از الزامات قانونی در سال‌های گذشته به دلایل مختلف از جمله اجرا نشدن یا نبود سازوکارهای کارآمد، به مرحله اجرا نرسیده بود؛ در حالی که یارانه‌ها باید به‌صورت مستقیم و هدفمند به کشاورزان و در انتهای زنجیره تولید اختصاص پیدا کند.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در دوره کنونی، با اراده دولت و حمایت وزیر جهاد کشاورزی، حرکت در مسیر اصلاح این ساختار با جدیت دنبال شده است؛ چراکه تجربه جهانی نشان می‌دهد روش‌های رانتی و غیرشفاف در توزیع یارانه‌ها به ناکارآمدی در بخش تولید منجر می‌شود.

آنجفی با بیان اینکه عبور از شیوه‌های گذشته در شرایط اقتصادی فعلی کشور دشواری‌های خاص خود را دارد، تصریح کرد: حرکت به سمت توزیع هدفمند یارانه‌ها، زمینه شفافیت بیشتر و اصلاح فرآیندهای حمایتی را فراهم می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به چالش تأمین کودهای شیمیایی و نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی گفت: در حال حاضر با شکاف جدی میان میزان تأمین نهاده‌ها و نیاز واقعی کشور مواجه هستیم. در سال گذشته حدود یک‌ونیم میلیون تن کود تأمین شد، در حالی که نیاز واقعی کشور برای حفظ ظرفیت تولید بیش از ۳ میلیون تن برآورد می‌شود؛ بنابراین در تأمین نیاز پایه با کمبود حدود ۵۰ درصدی مواجه بوده‌ایم.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، وابستگی تأمین نهاده‌ها به اعتبارات دولتی و مشکلات مربوط به تأمین ارز برای واردات را از عوامل اصلی این شکاف دانست و تأکید کرد: باید از نگاه تأمین نهاده‌ها بر اساس میزان مصرف فعلی عبور کنیم و تأمین را متناسب با ظرفیت و پتانسیل تولید کشور در نظر بگیریم.

آنجفی خاطرنشان کرد: در صورت مدیریت صحیح اعتبارات و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین نهاده‌ها، می‌توان این فاصله را کاهش داد و زمینه افزایش قابل توجه بهره‌وری در بخش کشاورزی را فراهم کرد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف وزارت جهاد کشاورزی برای رفع مشکلات تأمین کودهای شیمیایی اظهار کرد: موضوع تأمین کود در معاونت زراعت و معاونت توسعه بازرگانی در بالاترین سطح دنبال می‌شود و با معاونت بازرگانی توافق کرده‌ایم که فرآیند بررسی و رفع مشکلات با سرعت بیشتری انجام شود.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با نهاده‌های کشاورزی به یک فعالیت روزانه تبدیل شده است و اجازه نمی‌دهیم موضوعات و مشکلات بیش از ۲۴ ساعت در فرآیند بررسی باقی بماند؛ بلکه تلاش می‌کنیم با بررسی دقیق و اصلاحی، مسائل در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

وی با اشاره به شفافیت اطلاعات و آمار موجود در حوزه تأمین نهاده‌ها گفت: روند بهبود وضعیت تأمین نهاده‌های کشاورزی قابل مشاهده است و تلاش می‌کنیم با پیگیری مستمر، مشکلات موجود را کاهش دهیم.

آنجفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های دولت برای اصلاح نظام تخصیص اعتبارات و کاهش بار یارانه‌ای بخش کشاورزی بیان کرد: آنچه برخی از آن به‌عنوان خروج از سبد یارانه‌ها تعبیر می‌کنند، در واقع حرکتی راهبردی برای اصلاح ساختار حمایتی است. سهم دولت در یارانه‌های مستقیم این بخش کاهش یافته و در حال عبور از مدل‌های قدیمی هستیم.

وی با اشاره به توافقات انجام‌شده میان سازمان برنامه و بودجه و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، خواستار شفافیت در اعلام محدودیت‌های ارزی و اعتباری از سوی دولت و بانک مرکزی شد و گفت: در صورت وجود محدودیت در منابع ارزی یا اعتباری، باید این موضوع به‌صورت شفاف اعلام شود تا امکان برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین نهاده‌ها وجود داشته باشد.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با انتقاد از میزان مشارکت بخش خصوصی در تأمین نهاده‌های کشاورزی اظهار کرد: در شرایطی که دولت به دنبال کاهش بار یارانه‌ای و فراهم کردن فضای بیشتر برای فعالیت‌های تجاری است، انتظار می‌رود بخش خصوصی با سرعت و قدرت بیشتری وارد بازار تأمین نهاده‌ها شود.

آنجفی ادامه داد: با وجود تأکید بر توانمندی بخش خصوصی برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشور، تاکنون میزان ورود و مشارکت این بخش متناسب با انتظارات نبوده است. انتظار داریم فعالان اقتصادی با حضور مؤثرتر در این بازار، به پایداری تأمین نهاده‌های کشاورزی کمک کنند.

وی در پایان با خطاب قرار دادن اعضای انجمن واردکنندگان کود و سم ایران، بر اهمیت تغذیه گیاهی و نقش کودهای شیمیایی در حفظ و افزایش تولید محصولات کشاورزی تأکید کرد و گفت: انتظار داریم بخش خصوصی در زمینه تأمین کودهای فسفاته با دولت همکاری بیشتری داشته باشد و منابع مالی مورد نیاز برای تأمین این نهاده نیز بدون قرار گرفتن در فرآیندهای طولانی و زمان‌بر، فراهم شود.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز، به‌ویژه کودهای فسفاته، از الزامات حفظ ظرفیت تولید و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی است و تحقق این هدف به همکاری نزدیک‌تر دولت و بخش خصوصی نیاز دارد.