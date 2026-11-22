باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام قاسم روانبخش نایب‌رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با تاکید بر ضرورت نظارت دقیق‌تر بر فعالیت پلتفرم‌های داخلی که با وجود هشدارهای دستگاه‌های امنیتی با شرکت‌های آمریکایی همکاری می‌کنند و حتی در خرید و فروش سهام آن‌ها نقش دارند، گفت: در همه کشورهای دنیا، در شرایط جنگی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی برای شناسایی ارتباطات عناصر داخلی که به‌عنوان ستون پنجم دشمن عمل می‌کنند، وارد عمل می‌شوند و با آن‌ها برخورد می‌کنند.

نماینده مردم قم و کهک در مجلس اظهار کرد: با اشاره به وجود بخش‌های تخصصی ضدجاسوسی در دستگاه‌های امنیتی کشور اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و به همین دلیل، طرح مقابله با نفوذ که در مجلس در حال بررسی است از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

عضو فراکسیون محور مقاومت مجلس تصریح کرد: در این طرح برای افرادی که آگاهانه با دشمن همکاری می‌کنند، جرایم بسیار سنگینی در نظر گرفته شده است.

حجت‌الاسلام روانبخش با بیان اینکه این مجازات‌ها شامل اتباع ایرانی و اتباع خارجی ساکن ایران نیز خواهد شد، گفت: هدف این است که مسیر ارتباط و همکاری با دشمن برای افرادی که در داخل کشور حضور دارند، مسدود شود.

نماینده مردم قم و کهک در مجلس با اشاره به پیش‌بینی تکالیفی برای مسئولان مربوطه در طرح مقابله با نفوذ بیان کرد: در این طرح، مسئولان مربوطه مکلف شده‌اند پلتفرم‌ها و شرکت‌هایی که نباید با آن‌ها ارتباط و همکاری صورت بگیرد، به‌صورت رسمی اعلام کنند تا اسامی آن‌ها در اختیار مردم قرار گیرد و کسی در آینده ادعا نکند که از ممنوعیت این همکاری‌ها اطلاعی نداشته است.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس تاکید کرد: البته تا زمانی که این قانون نهایی نشده، دستگاه‌های امنیتی و قضایی می‌توانند از ظرفیت قوانین موجود استفاده کنند و با افراد یا پلتفرم‌هایی که چنین همکاری‌هایی دارند، برخورد کنند.

این نماینده مجلس با تاکید بر ضرورت برخورد با همکاری‌های معدودی از پلتفرم‌های داخلی با شرکت‌های معاند آمریکایی و همکار ارتش تروریستی این کشور تصریح کرد: شرایط فعلی کشور، شرایط جنگی است و چنین همکاری‌هایی باید با حساسیت جدی مورد بررسی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام روانبخش اظهار کرد: از دستگاه قضایی و همچنین وزارت اطلاعات و سایر ضابطان قضایی درخواست داریم که نسبت به مجموعه‌ها و پلتفرم‌هایی که سهام شرکت‌های همکار با ارتش آمریکا و همدست تجاوز به کشورمان را خرید و فروش می کنند، حساسیت ویژه‌ای داشته و ضمن ورود به این پرونده، با چنین اقدام خلاف منافع و امنیت ملی برخورد قاطع داشته باشند.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس درباره اقدام برخی پلتفرم‌های خرید و فروش ارز دیجیتال که در روزهای اخیر اقدام به عرضه سهام تعدادی از شرکت‌های آمریکایی ازجمله اسپیس ایکس کرده‌‍اند که در تجاوز ارتش آمریکا به کشورمان نقش ویژه‌ای داشته است، تصریح کرد: معدود پلتفرم‌های متخلف که چنین فعالیت‌هایی دارند باید بدانند که کشور در شرایط جنگی قرار دارد و در صورت احراز همکاری یا منفعت‌رسانی به دشمن، برخورد قاطع و متناسب با این شرایط با آن‌ها صورت خواهد گرفت.