باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - ابراهیم مهربان، مدیرکل ورزش و جوانان گیلان امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: گیلان ظرفیت ها و استعداد های بالای در حوزه ورزش دارد.

مدیر کل ورزش و جوانان گیلان با بیان اینکه جوانان و نوجوانان گیلانی در رشته های مختلف ورزشی در سطح ملی و بین المللی خوش درخشیده اند‌، گفت : حمایت از قشرهای پر توان ورزشی از اهم برنامه های است که مورد توجه قرار دارد.

وی تصریح کرد : باید قهرمان ما احساس کند که مورد توجه قرار می گیرد ، و پیگیر مباحث فعالیت های ورزشکاران گیلانی هستیم.

مهربان با اشاره به اینکه ۵۰ طرح ورزشی گیلان نیمه کاره در استان وجود دارد ، گفت : عدالت محوری در اجرای پروژه ها مورد توجه قرار گیرد و این پروژه ها کد گذاری شده تا با الویت پروژه ها سریعتر به بهره برداری برسد .



مدیرکل ورزش و جوانان گیلان تصریح کرد : از بخش خصوصی و نیمه خصوصی، ارگانها و نهادهای مربوطه برای افتتاح و راه اندازی طرح ها بهره گرفته می شود.

وی اذعان داشت : هویت بخشی به جوانان و نوجوانان باید مورد توجه قرار دارد، با فرهنگ سازی در این زمینه می توان زمینه رشد استعدادها را در رشته های مختلف استان فراهم کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان به بیماریهای غیرواگیر اشاره و تصریح کرد : توجه به ورزش ، جامعه سالم و پویایی را شاهد خواهیم بود.