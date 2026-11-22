باشگاه خبرنگاران جوان - محمدامین بارانی با تشریح آخرین وضعیت منابع آبی و اقدامات آمادگی استان اظهار داشت: مدیریت پیش‌دستانه مخاطرات سیلاب و ارتقای آمادگی زیرساخت‌های آبی با هدف کاهش خسارات احتمالی و استفاده بهینه از جریان‌های سیلابی در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه میزان ذخایر سدهای استان به ۳۷ درصد رسیده است، افزود: سدهای سیستان و بلوچستان از آمادگی لازم برای ذخیره‌سازی سیلاب‌های احتمالی برخوردارند و پایش مستمر شرایط جوی و وضعیت منابع آبی با هدف مدیریت بهینه آوردهای احتمالی ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان، بازگشایی و رفع موانع مسیرهای عبور سیلاب را از مهم‌ترین اقدامات میدانی انجام‌شده برشمرد و تصریح کرد: تاکنون ۲۱ کیلومتر از رودخانه‌ها و مسیل‌های استان در قالب عملیات اضطراری لایروبی، پاک‌سازی و رفع گلوگاه‌های پرخطر بازگشایی شده و این عملیات همچنان در نقاط اولویت‌دار ادامه دارد.

بارانی همچنین از پیشرفت قابل توجه در ایمن‌سازی سازه‌های تقاطعی خبر داد و گفت: از مجموع ۶۸ سازه شناسایی‌شده که فاقد آبگذری ایمن در شرایط سیلابی بودند، تاکنون ۵۵ سازه اصلاح و بازگشایی شده است و اقدامات لازم برای رفع موانع و تکمیل اصلاحات در سایر نقاط نیز در حال پیگیری است.

وی تشکیل ستاد مدیریت شرایط اضطراری، سازماندهی تیم‌های واکنش سریع، راه‌اندازی کمیته استانی راهبری و کنترل سیلاب و رصد مستمر هشدارهای هواشناسی را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد و افزود: هماهنگی میان بخش‌های تخصصی و عملیاتی برای افزایش سرعت واکنش و مدیریت مؤثر شرایط احتمالی در سطح استان دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان در پایان تأکید کرد: رویکرد این شرکت عبور از مدیریت واکنشی و حرکت به سمت مدیریت پیشگیرانه و آمادگی حداکثری در برابر مخاطرات سیلاب است رویکردی که با تداوم اقدامات میدانی، پایش مستمر و ارتقای ایمنی زیرساخت‌ها، با جدیت دنبال می‌شود.

شرکت آب منطقه ای استان