باشگاه خبرنگاران جوان؛سجاد هدایت پور- حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، در حاشیه مراسم تقدیر از قهرمانان مدال‌آور کشتی، از تلاش‌های علیرضا دبیر در توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای شرایط فنی این رشته قدردانی کرد.

رنگرز با اشاره به امکانات و حمایت‌های فراهم‌شده برای کشتی گفت: علیرضا دبیر برای کشتی بسیار زحمت کشیده و ما مدیون او هستیم. امکانات خوبی در اختیار داریم و نتایج کشتی را نیز باید از منظر فنی بررسی کرد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ادامه داد: عملکرد فدراسیون کشتی را نباید فقط در نتایج انفرادی خلاصه کرد؛ بلکه باید مجموعه‌ای از شاخص‌ها و استانداردها را در نظر گرفت. به سهم خودم و به نمایندگی از قهرمانان، همکاران و مجموعه فنی، از تلاش‌های دبیر و اقداماتی که برای ارتقای استانداردهای کشتی انجام داده است، تشکر می‌کنم.