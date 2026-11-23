باشگاه خبرنگاران جوان - تحولات دریایی روز‌های اخیر نشان می‌دهد تقابل ایران و آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که در آن، صادرات نفت و امکان تردد آزادانه نفتکش‌های ایرانی به یکی از مهم‌ترین موضوعات رویارویی دو کشور تبدیل شده است.

گزارش‌های منتشرشده از آماده‌سازی بیش از ۱۴ نفتکش در جزیره خارک حکایت دارد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، برای این شناور‌ها خدمه تعیین شده و پرچم ایران بر فراز تعدادی از آنها برافراشته شده است تا در صورت تصمیم نهایی، به‌صورت کاروان دریایی به سمت دریای عمان حرکت کنند. این اخبار؛ اخباری بودند که در این چند روز در فضای مجازی منتشر شدند؛ اخباری که از طرف هیچ مسئول کشوری و لشکری تایید نشد.

نکته مهم این داستان آن‌جاست که جمهوری اسلامی ایران محاصره دریایی را به صورت دراز مدت تحمل نخواهد کرد و قطعاً آن را خواهد شکست، این یک مسئله حتمی است و بار‌ها توسط مقامات رسمی لشگری و کشوری گفته شده است. این‌که ایران به دنبال طرح‌ریزی اقداماتی برای این موضوع است و حتی تجهیزات و تدارکاتی را نیز در این باره آماده می‌کند، قطعی است.

امّا این که قرار بوده است لزوماً طی یکی دو روز اخیر، آن هم طبق برنامه و طرحی که بعضی رسانه‌ها اعلام کردند، اقدامی صورت بگیرد، هیچ مبنایی در واقعیت ندارد و صرفاً جنبه تحلیلی و تفسیری یا پیشنهادی داشته است.

شکستنِ محاصره دریایی علیه ایران، حداقل از دو بُعد ضروری است. اول این‌که اصل این حرکت که محاصره دریایی علیه ایران اعمال شده، از هیچ بنیان منطقی و مشروع و قانونی برخوردار نیست. از این رو، ایران این مسئله که بخواهد با این اقدام خصمانه با جدیت برخورد کند را حق مسلّم خود می‌داند و حاضر به کوتاه آمدن نیست.

نکته دوم اینکه دشمنان ایران سعی دارند اعمال محاصره دریایی علیه ایران را نیز مثل اِعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان، تثبیت کنند.

اهمیت این تحرک زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم پایانه نفتی خارک، یکی از اصلی‌ترین مراکز صادرات نفت خام ایران است و حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد صادرات نفت کشور از این پایانه انجام می‌شود. بنابراین، حفظ فعالیت این منطقه و امکان انتقال محموله‌های نفتی، مستقیماً با منافع اقتصادی و تجاری ایران ارتباط دارد.

تریتا پارسی، معاون اجرایی موسسه کوئینسی نوشت: تهران در حال برداشتن گامی مهم برای تغییر وضعیت موجود و خطوط قرمزی است که حافظ آن هستند؛ اقدامی که با خواست پایان دادن به وضعیت نه جنگ، نه صبح، هم‌سو است. وضعیت موجود پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا بدین‌گونه بود که ایالات متحده تا حدی نسبت به دور زدن محاصره توسط تهران — از طریق عملیات انتقال نفت کشتی‌به‌کشتی (STS) — چشم‌پوشی می‌کرد.

محاصره دریایی زیر فشار ابتکار ایران؛ آمریکا دامنه محدودیت‌ها را گسترش داد

واشنگتن در ادامه سیاست فشار بر صادرات نفت ایران، دامنه اقدامات کنترلی خود را نیز افزایش داده است. فرماندهی مرکزی آمریکا در ۱۸ نوامبر اعلام کرد شناور‌هایی که در دریا محموله‌هایی را از کشتی‌های مرتبط با بنادر و سواحل ایران دریافت کنند، ممکن است مشمول اقدامات مقابله‌ای قرار گیرند؛ حتی اگر خودشان وارد آب‌های سرزمینی ایران نشده باشند.

بر اساس این دستورالعمل، نیرو‌های آمریکایی امکان توقف، بازرسی، تغییر مسیر و توقیف شناور‌های مشمول محدودیت‌ها را برای خود در نظر گرفته‌اند. این تصمیم نشان می‌دهد واشنگتن علاوه بر کنترل مسیر مستقیم صادرات، انتقال محموله‌های نفتی میان کشتی‌ها را نیز هدف قرار داده است.

با این حال، گسترش محدودیت‌ها نشان می‌دهد آمریکا برای جلوگیری از ادامه صادرات نفت ایران با چالش‌های جدی روبه‌روست. تجارت دریایی تنها به حرکت یک نفتکش محدود نمی‌شود و شبکه‌ای از شناورها، شرکت‌های حمل‌ونقل، پایانه‌های بارگیری و خریداران بین‌المللی را در بر می‌گیرد؛ موضوعی که کنترل کامل آن را برای واشنگتن دشوار می‌کند.

در همین ارتباط، انتقال حدود ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام ایران میان دو نفتکش در آب‌های جنوب جزیره خارک در ۱۷ نوامبر، یکی از تحولات مهم روز‌های اخیر بود. این عملیات در شرایطی انجام شد که آمریکا تلاش داشت محدودیت‌های بیشتری بر انتقال نفت ایران اعمال کند.

اهمیت این اتفاق در آن است که ایران همچنان برای حفظ مسیر‌های انتقال نفت و یافتن راه‌های تداوم صادرات تلاش می‌کند. هرچند مقصد نهایی این محموله و عبور قطعی آن از محدوده محاصره مشخص نشده، اما انجام چنین عملیاتی نشان می‌دهد فشار دریایی آمریکا هنوز به معنای از بین رفتن تمام ظرفیت‌های تجاری و انتقال نفت ایران نیست.

در همین حال،سردار سرتیپ پاسدار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در ۱۹ نوامبر تأکید کرد ایران اجازه ادامه محاصره دریایی، زمینی و هوایی کشور را نخواهد داد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان نیز در واکنش به محدودیت‌های آمریکا بر ضرورت شکستن محاصره تأکید کرده و گفته است ایران برای ادامه صادرات نفت خود تمام تلاشش را به کار خواهد گرفت.

این مواضع نشان می‌دهد تهران موضوع صادرات نفت را به‌عنوان یکی از حقوق اقتصادی کشور دنبال می‌کند و قصد ندارد محدودیت‌های یک‌جانبه آمریکا را به‌عنوان واقعیتی دائمی بپذیرد.

هزینه سنگین سیاست واشنگتن؛ صادرات نفت ایران متوقف‌شدنی نیست

یکی از نکات کم‌تر مورد توجه در موضوع محاصره دریایی، هزینه‌ای است که اجرای مستمر این سیاست برای خود آمریکا به همراه دارد. کنترل مسیر‌های دریایی، استقرار ناو‌های نظامی، نظارت بر شناور‌ها و انجام عملیات بازرسی، نیازمند اختصاص منابع قابل توجه نظامی و اقتصادی است.

از سوی دیگر، هرگونه برخورد با نفتکش‌های ایرانی می‌تواند دامنه تنش را از یک اختلاف اقتصادی به یک رویارویی امنیتی گسترده‌تر تبدیل کند. به همین دلیل، واشنگتن با یک محاسبه دشوار مواجه است؛ ادامه فشار بدون درگیری مستقیم یا ورود به مرحله‌ای که ممکن است پیامد‌های آن از کنترل خارج شود.

در این میان، موقعیت جغرافیایی ایران نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. قرار گرفتن بخش مهمی از سواحل شمالی تنگه هرمز در اختیار ایران و نقش این آبراه در انتقال انرژی جهان، باعث شده است هرگونه تشدید تنش دریایی، آثار خود را در بازار‌های بین‌المللی نشان دهد.

تنگه هرمز تنها مسیر صادرات نفت ایران نیست، بلکه گذرگاهی حیاتی برای انتقال انرژی کشور‌های مختلف به شمار می‌رود. بنابراین، افزایش ناامنی در این منطقه می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، بیمه نفتکش‌ها و قیمت انرژی را برای کشور‌های مصرف‌کننده افزایش دهد.

نکته راهبردی دیگر، وابستگی بازار‌های آسیایی به جریان پایدار انرژی از خلیج فارس است. چین و دیگر اقتصاد‌های بزرگ آسیایی برای تأمین بخشی از نیاز انرژی خود به این مسیر وابسته‌اند و ادامه محدودیت‌های دریایی می‌تواند روابط تجاری و انرژی در منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.

در چنین شرایطی، آمریکا نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن پیامد‌های منطقه‌ای، سیاست محاصره را دنبال کند. هرگونه اقدام علیه نفتکش‌های ایرانی ممکن است واکنش‌های متقابل و افزایش نااطمینانی در بازار انرژی را به دنبال داشته باشد.

در مجموع، آماده‌سازی نفتکش‌ها در خارک را باید نشانه‌ای از تلاش ایران برای حفظ ظرفیت صادراتی و مقابله با فشار‌های دریایی آمریکا دانست. تهران با تکیه بر موقعیت راهبردی خود و حفظ توان فعالیت در حوزه انرژی، در پی آن است که هزینه ادامه محاصره را برای واشنگتن افزایش دهد.

اکنون مسئله اصلی، نه صرفاً حرکت چند نفتکش، بلکه آینده سیاست محاصره و میزان موفقیت آمریکا در تحمیل محدودیت‌های یک‌جانبه بر تجارت دریایی ایران است؛ موضوعی که تحولات روز‌های آینده می‌تواند ابعاد تازه‌ای از آن را آشکار کند.

تهران در حال جابه‌جایی «خطوط گسل» (نقاط حساس و تعیین‌کننده) است: محاصره به مثابه یک اقدام جنگی تلقی می‌شود و اگر اعمال گردد، منجر به جنگ خواهد شد — نه صرفاً حملات پراکنده. در واقع، تهران دست به چنین اقدامی می‌زند، تا حدودی به این دلیل که شاهد تهدید‌های توخالی متعدد ترامپ و تردید طولانی‌مدت او برای آغاز دور سوم جنگ بوده است.

از این رو، تهران به این نتیجه رسیده که ترامپ خود می‌داند هیچ گزینه نظامی مناسبی در اختیار ندارد. به باور تهران، اگر گزینه‌های نظامی خوبی وجود داشت، ترامپ تاکنون از آنها استفاده کرده بود.