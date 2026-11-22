باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمود محمودی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به این پرسش که طبق اعلام اخیر، قرار است تمام نیروگاه‌های خورشیدی مدارس استان تهران ظرف یک ماه به شبکه سراسری متصل شوند؛ آیا این وعده محقق شده و برق تولیدی این مدارس چگونه به فروش می‌رسد؟ گفت: در فاز نخست اجرای این طرح، تجهیز ۱۲۰۰ مدرسه استان تهران به نیروگاه‌های خورشیدی پشت بامی در دستور کار شرکت‌های توزیع نیروی برق استان تهران و تهران بزرگ قرار گرفت.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در حال حاضر ۶۸۵ مدرسه در محدوده تحت مدیریت شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به این نیروگاه‌ها مجهز و به شبکه سراسری برق متصل شده‌اند که تا تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۵ کنتور این نیروگاه‌ها نیز نصب خواهد شد.

او افزود: پس از نصب کنتور این نیروگاه‌ها، برق تولیدی آنها در بورس سبز انرژی به فروش خواهد رسید.